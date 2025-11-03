'Exposaldo' regresa al Recinto Ferial de Tenerife con 120 empresas y 180 stands

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial acoge, entre el 5 y el 9 de noviembre, la vigésimooctava edición de la feria 'Exposaldo', el evento de referencia en Canarias para la venta de productos con descuentos que regresa tras la exitosa celebración del pasado año.

El consejero de Industria y vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, resalta en una nota que "Exposaldo consolida su posición como punto de encuentro clave para el comercio local y los consumidores, con la participación de 120 empresas y 180 stands, que ofrecerán gran diversidad de artículos".

Fernández destaca, además, que "este evento cuenta entre sus objetivos con contribuir a que los comercios canarios reduzcan sus stocks, inyectando liquidez para la próxima campaña de diciembre".

Exposaldo abarca una amplia variedad de productos desde textil y calzado hasta electrodomésticos, muebles y vehículos de ocasión, y se estima que recibirá gran cantidad de visitantes durante los cinco días en los que permanecerá abierto al público, con un precio de entrada "simbólico" de un euro.

Este encuentro es el mayor en Canarias dedicado a la venta de productos de liquidación, ofertas y saldos, y permanecerá abierto en horario de 11.00 a 21.00 horas durante los días de celebración.

En la última edición, el Recinto Ferial recibió casi 40.000 visitantes, lo que, según el vicepresidente de la institución ferial, "pone de manifiesto su consolidación y su importancia en el ámbito comercial de las islas".

En esta edición, la feria contará con cuatro zonas que abarcarán unos 12.000 metros cuadrados: exposición ferial general, MVO (Mercado del Vehículo de Ocasión), Zona Especial Hogar y MOTOBOX.