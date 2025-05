Una exposición en La Laguna (Tenerife) recuerda la pasión por la política y el arte de Jerónimo Saavedra

LA LAGUNA (TENERIFE), 22 (EUROPA PRESS)

La Casa de los Capitanes de La Laguna ha abierto este jueves sus puertas para presentar la exposición 'Arte y política: El legado de Jerónimo Saavedra Acevedo', que podrá visitarse hasta el próximo 5 de junio, de lunes a domingo de 10.00 a 14.30 horas.

La muestra está organizada por la Asociación Cultural Hesperia 162, en colaboración con la familia de Jerónimo Saavedra y el Ayuntamiento de La Laguna.

En esta muestra de 15 retratos del político canario se pretende destacar, cuando se cumplen dos años de su fallecimiento, la unión entre su trayectoria política y el arte.

En ella se invita a los asistentes a reflexionar sobre su impacto en nuestra sociedad a través de los retratos realizados por varios artistas coetáneos canarios de la talla de Harry Gordon Reuters, Manolo Padrón Noble, Alejandro Reino Sarmiento, Fernando Álamo González, Manuel Ruiz Rodríguez, Waldo Sosa Beltrán, Pepe Dámaso, José Carlos Gracia, Juan Carlos de Pablo, Naira Rodríguez, Joaquín Lizo Expósito, María Suárez Alemán, Sergio Gil Socorro y Pilar García Pérez.

Los lienzos que configuran esta muestra van más allá de una mera apreciación plástica, ya que la mayoría fueron realizados por artistas con los que compartió lazos de afectividad, resalta el consistorio.

Los rostros de Saavedra ayudarán a conocer mejor la psicología del personaje y su percepción a través de los años, un homenaje que contará además con un recorrido por la vida del político canario a través de sus fotografías más personales.

Al acto de inauguración asistieron el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés; el presidente de la Asociación Cultural Hesperia, José Marrero; la directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, Zoraida Hijosa Valdisán; la sobrina de Jerónimo Saavedra, Isabel Hernández Saavedra, y su sobrino nieto Alejandro Peñafiel Hernández.

Luis Yeray Gutiérrez comenzó la presentación recordando el gran afecto personal que sentía hacia Jerónimo Saavedra, y recordando una anécdota, un cariño por el municipio que Jerónimo compartió con él: "El día que tuve la oportunidad de dirigirme por primera vez a la ciudadanía recibí una llamada de Jerónimo Saavedra donde me dijo, '¡Ay, Luisito! ¡Qué maravilla ser alcalde de esa Casa de los Capitanes!'. Desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de visitarla juntos, pero siempre me marcó desde la perspectiva de la ética y la moral, de por dónde tenía que caminar".

ARTE Y POLÍTICA, SUS DOS PASIONES

Otro de los pilares de esta exposición, la familia del político, fue representada por su sobrino nieto, Alejandro Peñafiel, quien comentó que "el arte y la política" fue lo que motivó a su tío a lo largo de sus 87 años.

"Este es un homenaje no solo al primer presidente del Gobierno de Canarias, sino también a esa persona que construyó democracia y que contribuyó a la igualdad y libertad de nuestras islas", destacó.

Por su parte, la Asociación Cultural Hesperia, representada por su presidente José Marrero, añadió: "El trabajo que estamos haciendo es dignificar la memoria histórica de muchas personas de la ciudad de La Laguna, no es una cuestión de improvisar determinadas situaciones. Se trata de la labor de personas como Saavedra".

Por su parte, Zoraida Hijosa recalcó que "aparte de la cultura y el arte, Jerónimo fue figura clave en la recuperación democrática y en la recuperación de los derechos humanos, una persona que, además de su carácter solidario, fraguó avances en el sistema social de España".