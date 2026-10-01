Un exposición de pintura elaborada por una treintena de pacientes del Hospital Psiquiátrico llega al Parlamento

Inauguración de una exposición en el Parlamento elaborada por pacientes del Hospital Psiquiátrico de Santa Cruz de Tenerife - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias acoge desde este jueves y hasta el próximo 17 de octubre una exposición de pintura realizada por pacientes del Hospital Psiquiátrico de Santa Cruz de Tenerife, una iniciativa que, por segundo año consecutivo, permite conmemorar en la Cámara autonómica el 'Día Mundial de la Salud Mental' que se celebra cada 10 de octubre.

La apertura de la muestra tuvo lugar en la Sala de Exposiciones del Parlamento y contó con la participación del vicepresidente de la Cámara, Gustavo Matos Expósito; el facultativo especialista de Área-Psiquiatra Médico Adjunto, Jesús Cuesta Bascones, y el supervisor del Área Funcional de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC), José Manuel González Hernández.

La exposición reúne 53 obras realizadas por una treintena de pacientes del Hospital Psiquiátrico, fruto de un taller de pintura desarrollado entre marzo y agosto e impartido por la artista plástica Saray Estévez Noda.

Durante este periodo, los participantes realizaron cerca de doscientas pinturas en acrílico, de las que una selección puede contemplarse ahora en la sede parlamentaria, recoge una nota del Parlamento.

Las obras, de pequeño formato y caracterizadas por un estilo libre y colorista, recorren diferentes lenguajes y temáticas, desde el expresionismo abstracto hasta un paisajismo de carácter 'naif', con presencia de retratos, marinas y representaciones de aves.

Durante el acto se puso de manifiesto el valor de estas actividades artísticas como herramienta complementaria dentro del proceso terapéutico, así como la importancia de que las obras trasciendan el ámbito hospitalario y puedan ser contempladas en espacios públicos e institucionales.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Servicio Canario de la Salud, el Cabildo de Tenerife, a través de su Área de Cultura, la Asociación para la Promoción del Empleo y la Cohesión Social 'Creativa' y el Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC).