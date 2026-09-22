Una exposición de la ULL recuerda el asesinato del estudiante de Magisterio Bartolomé García hace 50 años

Inauguración de la exposición sobre el asesinato del estudiante Bartolomé García - ULL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca General y de Humanidades de la Universidad de La Laguna (ULL) ha inaugurado este martes una exposición documental de recuerdo que, tal día como hoy hace cincuenta años, fue asesinado con 21 años de edad el estudiante de Magisterio Bartolomé García Lorenzo, una muerte que conmocionó a toda la sociedad canaria y derivó en protestas multitudinarias, enfrentamientos con las fuerzas del orden y huelgas.

La sentencia del juicio posterior reconoció la brutalidad de la actuación policial, pero los agentes recibieron penas muy leves que no les impidieron proseguir con sus carreras, recoge una nota de la ULL.

El Archivo de la Transición Democrática en Canarias (ATDC) de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna ha organizado esta muestra titulada 'Bartolomé García Lorenzo. 1976-2026: 50 años de un asesinato policial', que recoge hasta el 30 de octubre libros sobre este y otros asesinatos derivados de la represión policial durante la Transición, así como periódicos y documentos que ayudan a comprender y contextualizar este hecho y sus consecuencias.

El comisario académico de la muestra es Domingo Garí-Montllor Hayek, profesor del Departamento de Geografía e Historia e investigador principal del ATDC, quien explicó durante la inauguración que el propósito de la exposición ha sido afrontar este quincuagésimo aniversario del asesinato no solo como un acto de memoria, sino como un ejercicio de investigación histórica.

"Los paneles reconstruyen los acontecimientos tratando de responder a preguntas muy sencillas y, al mismo tiempo, fundamentales: qué ocurrió, dónde ocurrió, quiénes intervinieron, cómo se explicó entonces y qué consecuencias tuvo", destacó.

Recordó también que esta muerte violenta ocurrió en un momento de enorme tensión política y social, cuando tras el fallecimiento de Franco buena parte de las estructuras institucionales y policiales de la dictadura continuaban funcionando.

Medio siglo después, la muestra busca volver a traer al presente la figura de Bartolomé García Lorenzo y así combatir el peligroso olvido.

"Durante mucho tiempo se ha contado la Transición desde arriba: desde los gobiernos, los partidos, las reformas políticas y las instituciones, pero también existe una historia desde abajo, desde los barrios, las movilizaciones, los conflictos sociales y las personas que padecieron la violencia. Esta exposición propone mirar aquel periodo desde Somosierra, Santa Cruz de Tenerife, en septiembre de 1976", comentó.

Esta iniciativa ha contado con el apoyo de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno canario, cuyo titular, Miguel Ángel Clavijo, también en el acto, reivindicó la labor que está realizando el Archivo de la Transición de Canarias, con una gran inversión desde la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, está permitiendo conocer al detalle todo lo que ocurrió en aquellos años difíciles.

SEIS AÑOS DE TRABAJO Y MEDIO MILLÓN DE EUROS

"Este proyecto han sido seis años de trabajo y más de medio millón de euros de inversión para preservar nuestra memoria democrática y ponerla al alcance de la ciudadanía y de las futuras generaciones. La exposición de hoy trata sobre uno de los incidentes más graves que hubo en aquel contexto, el asesinato a sangre fría de un joven canario absolutamente inocente", indicó.

Por su parte, Paqui Rivero Cabeza, responsable de la Cartoteca y Mediateca del Servicio de Biblioteca universitario, detalló la estructura de la exposición, que se divide en seis bloques desarrollados a lo largo de ocho vitrinas.

Concretamente se trata de 'La Transición. Víctimas', que resalta le hecho de que se trató de una época pacífica pero fue tremendamente violenta; 'Contexto Sociopolítico de 1976. Vida de Bartolomé', que recuerdan la figura de un joven inquieto, deportista y amante de la música y el montañismo; 'Muerte de Bartolomé. Informe sobre un asesinato policial en 1976', con objetos tan emocionantes como los crespones negros que vistieron la ciudad tras su muerte; 'El mapa del barrio y la protesta'; 'El juicio' y 'La memoria'.

Rivero señaló que en el siglo XXI la memoria de Bartolomé ha seguido presente mediante homenajes vecinales, pequeños documentales monográficos, temas musicales, entrevistas, programas de radio e, incluso, mediante referencias en obras teatrales como 'La inmortalidad' de Antonio Tabares (2023), uno de cuyos personajes es el propio Bartolomé o en la obra literaria 'La viuda blanca' (2025) de María del Mar Rodríguez, en la que también estos acontecimientos quedan retratados.

La inauguración también contó con intervenciones de la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, Isabel León y la directora de la Biblioteca, Soledad Jacobe.

Tras la apertura institucional, el acto prosiguió con una mesa redonda con la participación de Domingo Garí-Montllor Hayek; Jenny del Pino García Sánchez, profesora de Periodismo de la Universidad de La Laguna; Diego Barco Hernández, vecino de la familia en Somosierra y Dulce García Lorenzo, profesora jubilada y hermana de Bartolomé.