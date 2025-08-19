Fallece un ciclista de 50 años tras sufrir un accidente con un vehículo en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 50 años ha fallecido este martes tras sufrir un accidente con un vehículo en la carretera del Amparo, perteneciente al municipio de Icod de Los Vinos (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 18.36 horas de la tarde de hoy cuando el Cecoes recibía una alerta en la que se comunicaba que un ciclista precisaba asistencia sanitaria tras la colisión con un turismo. Tras ello, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

El personal del SUC valoró al afectado, que presentaba lesiones de gravedad, y procedió con su traslado al Hospital del Norte. Sin embargo durante el trayecto, el afectado entró en parada cardiorrespiratoria, pero a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas practicadas por el personal de la ambulancia, el afectado falleció al llegar al centro hospitalario.

Tal y como ha trasladado el Cecoes, la Policía Local reguló el tráfico en la vía, y la Guardia Civil se encargó de las diligencias judiciales correspondientes.