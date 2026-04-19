Fallece Elías Bacallado, exalcalde de El Rosario y concejal honorario de Santa Cruz de Tenerife

Elías Bacallado, exalcalde de El Rosario - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Elías Bacallado, quien fuera alcalde de El Rosario entre 1962 y 1983, ha fallecido este domingo, según ha trasladado el Ayuntamiento, que ha trasladado sus máximas condolencias a familiares, amigos y allegados de quien fuera protagonista de la política local rosariera durante más de dos décadas.

"Lo hizo en años de dictadura cuando fue designado alcalde en 1962 por el gobernador civil de aquel momento, y durante la recién alcanzada democracia, cuando en 1979 fue elegido alcalde ya en un proceso electoral bajo las siglas de la agrupación de electores Independientes de El Rosario Unidos", ha recordado el consistorio, que recalca el esfuerzo de quien dedicó "toda una vida de trabajo" al municipio El sepelio tendrá lugar este lunes, 20 de abril, a las 13:00 horas, desde el velatorio municipal a la iglesia de Nuestra Señora de La Esperanza.

CONCEJAL HONORARIO

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, en nombre de toda la Corporación municipal, también ha expresado su más profundo pesar por el fallecimiento de Elías Bacallado Hernández, concejal honorario de la capital, que fue una "figura clave" en la historia reciente del municipio y de la isla de Tenerife.

Recuerda el consistorio que Bacallado desempeñó un papel determinante en uno de los "hitos" más relevantes para el desarrollo de Santa Cruz: la cesión en 1972 de una parte significativa del territorio de El Rosario a la capital tinerfeña. Gracias a aquella decisión, cerca de 11.000 vecinos pasaron a formar parte de Santa Cruz, contribuyendo "de forma decisiva" a su crecimiento territorial y poblacional.

El alcalde capitalino ha destacado en una nota su trayectoria como servidor público, su capacidad de diálogo institucional "y su decisiva aportación" a un acuerdo que marcó "un antes y un después" en la historia de Santa Cruz y El Rosario, "fortaleciendo" los lazos entre ambos municipios.

En reconocimiento a su compromiso y a su contribución al desarrollo de la capital, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le otorgó el título de concejal honorario. Además, da nombre a una de las calles del municipio y le fue otorgada la Medalla de Oro de la Ciudad.