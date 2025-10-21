Fallece el fundador del IAC, Francisco Sánchez

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) informa este martes del fallecimiento de su director fundador, el profesor Francisco Sánchez Martínez, a los 89 años de edad en Madrid, donde residía en los últimos años.

Gracias a su tesón, expone el IAC en una nota, logró crear uno de los centros de investigación más punteros de Europa y dos de los mejores observatorios astrofísicos del mundo: el Observatorio del Teide, en Tenerife y el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma.

El actual director, Valentín Martínez Pillet, destaca que "el legado del profesor Sánchez es incalculable, fue un hombre que abrió camino a la Astrofísica española con visión, coraje y un liderazgo indiscutible, no solo fundó el IAC, sino que sentó las bases para toda una disciplina en España".

Gracias a su esfuerzo, apunta, "España es hoy una potencia reconocida en la investigación astrofísica, su figura, como pionero y maestro, será una inspiración eterna para las futuras generaciones".

Francisco Sánchez (Toledo, 1936-Madrid, 2025) fue uno de los pioneros y promotores de la Astrofísica en España desde que, en el año 1961, viajó por primera vez a Tenerife e inició los primeros estudios de la calidad astronómica del cielo de Canarias.

Con el firme convencimiento de que los cielos canarios eran excepcionales para la observación astronómica, en 1964 consiguió que la Universidad de Burdeos instalara el primer telescopio profesional en el Observatorio del Teide, un acuerdo internacional con el que sentó las bases de lo que fueron todos los convenios posteriores que permitieron la instalación de telescopios internacionales a cambio de un 20% del tiempo de observación para la ciencia española.

Con Francisco Sánchez también nació el primer grupo de investigación astrofísica del país, el de 'Alta Atmósfera y Medio Interplanetario', y se realizaron las primeras tesis doctorales.

En 1965 se incorporó a la Universidad de La Laguna (ULL) como profesor adjunto de Física en el Observatorio del Teide y en 1969 presentó su tesis doctoral, que fue la primera sobre astrofísica que se leyó en España.

Desde ahí se inició una larga trayectoria y en 1970 se creó en la ULL la primera plaza de profesor de Astrofísica en una universidad española, que ocupó Francisco Sánchez, quien también fue el primer catedrático de la materia en nuestro país en 1974.

En 1973, su impulso logró que se creara el Instituto Universitario de Astrofísica de la ULL, que fue el precursor del actual IAC.

En La Palma, entre 1976 y 1978 se realizaron las obras de la carretera de acceso al Roque de los Muchachos, lo que dio lugar al inicio del actual Observatorio del Roque de los Muchachos, que se ha convertido en uno de los más importantes del mundo.

Otro de los grandes hitos de Francisco Sánchez fue la puesta en marcha, en 1988, de la Ley para la Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC, conocida como Ley del Cielo, convirtiendo a Canarias en la primera comunidad autónoma que limitó los niveles de iluminación artificial para evitar la contaminación lumínica del cielo.

Entre sus innumerables logros, el IAC resalta que Francisco Sánchez fue el impulsor de la construcción y puesta en funcionamiento del Gran Telescopio de Canarias a través de la sociedad anónima GRANTECAN, S.A, que fue inaugurado en 2009 y que a día de hoy es el telescopio en rango visible e infrarrojo más grande del mundo, ubicado en el Roque de los Muchachos.

IMPULSOR DE LA FUNDACIÓN STARLIGHT

En 2007 Francisco Sánchez también participó en la Conferencia Internacional Starlight de La Palma de la que surgió 'La declaración en la defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas'.

Cuatro años más tarde promovió la creación de la Fundación Starlight con el objetivo de difundir los principios de la Declaración de La Palma.

En 2013 Francisco Sánchez dejó la dirección del IAC y, desde entonces, participó en conferencias y recibió nuevas distinciones por su carrera académica y profesional.

En 2019 publicó el libro 'Soñando estrellas', un relato autobiográfico que iluminó su amor por el Universo y su compromiso con la astrofísica española.

Entre otras distinciones, Francisco Sánchez fue Premio Canarias de Investigación y miembro de la Real Sociedad de Amigos del País desde 1985 y de la Academia Canaria de Ciencias desde 1987.

Asimismo, fue vicepresidente de la European Astronomical Society (EAS), perteneció al Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación y al Comité de Área de Ciencia y Sociedad del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).