Fallece un hombre de 50 años tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en Fuerteventura

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 15 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 50 años ha fallecido este lunes tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en la Playa de Corralejo, perteneciente al municipio canario de La Oliva (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 18.40 horas cuando el Cecoes recibía una alerta en la que se comunicaba que unas personas habían sacado del agua a un hombre con síntomas de ahogamiento, que precisaba asistencia sanitaria.

Tras ello, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. El personal de socorrismo en playas constató que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas hasta la llegada del equipo del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que continuó con las maniobras avanzadas que no dieron resultado y confirmaron su fallecimiento.

Efectivos policiales colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y realizaron los informes oportunos. En concreto, tal y como ha trasladado el Cecoes, ha intervenido una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico del SUC, la Guardia Civil y la Policía Local.