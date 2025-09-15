Fallece un hombre de 56 años tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en Fuerteventura

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha fallecido este lunes tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en la playa de Cofete, perteneciente al municipio canario de Pájara (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 13.55 horas cuando el Cecoes recibía una alerta en la que se comunicaba que unas personas habían sacado del agua a un hombre con síntomas de ahogamiento, que precisaba asistencia sanitaria.

Tras ello, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) constató que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas que no dieron resultado y confirmaron su fallecimiento.

Efectivos policiales colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y realizaron los informes oportunos. En concreto, tal y como ha trasladado el Cecoes, ha intervenido Salvamento Marítimo, Bomberos de Pájara, un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), la Guardia Civil y la Policía Local.