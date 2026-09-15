Fallece un hombre de 74 años tras ser rescatado en la playa de Las Teresitas con signos de ahogamiento

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 74 años ha fallecido este martes en la playa de Las Teresitas tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento, según han informado a los medios fuentes de la Policía Local capitalina.

La alerta fue dada a las 13.35 horas a la sala del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias (Cecoes 112), que activó los recursos necesarios para operar en el lugar, entre ellos efectivos del Servicio de Urgencias Canario, una ambulancia medicalizada, así como efectivos de la Policía Local y Policía Nacional, según informa a Europa Press el Cecoes 112.

El incidente se produjo a la altura del acceso número 1 de la playa. Ante las primeras señales de alerta, actuó el servicio de socorrismo presente en el lugar de Cruz Roja, labor que más tarde continuó el personal sanitario del SUC a su llegada.

El hombre fue rescatado del mar con signos de ahogamiento y se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Las maniobras de reanimación se practicaron sin éxito, por lo que se confirmó su fallecimiento.