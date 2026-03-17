Fallece el hombre agredido el pasado domingo con arma blanca en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 70 años que fue agredido con arma blanca en la noche del pasado domingo, 15 de marzo, en una calle del barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, ha fallecido finalmente en el hospital.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agregan que la investigación continúa su curso para localizar al autor.

Por su parte, según informó este lunes la Policía Local capitalina en un comunicado, los hechos se produjeron sobre las 23.30 horas de este domingo en la calle D. Pedro Infinito, donde varios agentes fueron comisionados por el CEMELPA porque había una persona inconsciente en la vía pública.

Sin embargo, al llegar al lugar los efectivos se encontraron a un hombre en parada cardiorrespiratoria y con múltiples heridas de arma blanca, por lo que le brindaron los primeros auxilios y activaron los servicios sanitarios, al tiempo que acordonaron la zona.

Ante la gravedad de las lesiones, el herido fue trasladado de urgencia en una ambulancia a un centro hospitalario, escoltado por patrullas policiales, donde acabó falleciendo.

Ahora, los agentes investigan quién hirió al hombre, así como los motivos que se esconden detrás de lo ocurrido, apuntando que la primera hipótesis en la que se trabaja "es la del robo aunque no se descartan otras posibilidades".