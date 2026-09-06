Fallece un hombre durante el incendio de una vivienda en Telde (Gran Canaria)

Un trabajador en la Sala del 112 Canarias - CEDIDO POR 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido sobre las 01.00 horas de este domingo durante el incendio de una vivienda ubicada en la Calle Tabaibal del municipio de Telde (Gran Canaria).

Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, que explica que los bomberos del Consorcio de Emergencias extinguieron las llamas y localizaron a un varón en el interior del inmueble.

En este sentido, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tan sólo pudo confirmar el fallecimiento del mismo.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional realizaron las diligencias correspondientes, mientras que efectivos de la Policía Local colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.