Fallece un hombre tras ser rescatado en la piscina de un hotel en Adeje (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha fallecido este viernes tras ser rescatado del agua en una piscina en un hotel en Adeje.

Los hechos han sucedido a las 11.39 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que los socorristas de un hotel en la calle Londres habían rescatado de la piscina a un bañista que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y le estaban realizando maniobras de reanimación.

Personal del SUC y del centro de salud de la zona continuaron practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, logrando recuperar al afectado y una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico a un hospital donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Policía Local y Policía Nacional colaboraron con el resto de emergencias y realizaron las diligencias correspondientes.