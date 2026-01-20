Fallece un hombre tras ser sacado del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa del Duque

Archivo - Playa del Duque, en Tenerife - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años y nacionalidad extranjera ha fallecido este martes tras ser sacado del mar en parada cardiorrespiratoria en la costa de Adeje.

Los hechos han sucedido poco antes de las 13.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando del rescate de un bañista en la playa del Duque y que estaba siendo asistido por el personal de salvamento en playas.

Al llegar al lugar, el personal del SUC, junto a un médico y un enfermero del centro de salud, continuaron con las maniobras de reanimación sin resultado hasta que confirmaron su fallecimiento.

La Policía Nacional se encargó de instruir diligencias y la Policía Local colaboró con los recursos desplazados.