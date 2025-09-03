Fallece un hombre en Las Teresitas (Tenerife) tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria

Archivo - Playa de Las Teresitas - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este miércoles tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos han sucedido a las 10.35 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que socorristas de la playa de las Teresitas habían rescatado del mar a un varón que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y le estaban realizando maniobras de reanimación.

Personal del SUC desplazado al lugar constató que el afectado permanecía en parada cardiorrespiratoria y continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.

Agentes de la Policía Local colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y la Policía Nacional custodió el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial e instruyó las diligencias correspondientes.