Fallece Juan Viñas, Hijo Predilecto de Santa Cruz de Tenerife e impulsor del Carnaval capitalino

Juan Viñas Alonso junto al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha lamentado este jueves el fallecimiento de Juan Viñas Alonso, figura clave en la historia reciente del municipio y uno de los grandes impulsores del Carnaval capitalino, al que dedicó más de cuatro décadas de servicio público.

En un comunicado, el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, ha trasladado en nombre de la Corporación y de toda la ciudadanía el más sentido pésame a sus familiares y allegados, destacando que Santa Cruz de Tenerife pierde hoy a una de sus figuras "más relevantes" en el ámbito festivo y cultural. "Juan Viñas fue parte esencial de la historia del Carnaval y de la identidad de nuestra ciudad", destaca.

Ha recordado cómo "su trabajo incansable, su valía y su genio" permitió engrandecer el Carnaval y situarlo en el lugar que hoy ocupa a nivel internacional: "Su legado permanecerá siempre ligado al desarrollo y la proyección del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife".

Nacido en 1934 en la capital tinerfeña, Juan Viñas desarrolló una extensa trayectoria vinculada al Ayuntamiento desde 1962, desempeñando durante más de treinta años la responsabilidad de gerente de la Comisión de Fiestas y, posteriormente, del Organismo Autónomo de Fiestas. Su labor fue determinante en la transformación y consolidación del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife como una fiesta de proyección internacional, contribuyendo de forma decisiva a su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional en 1980.

Entre los numerosos hitos de su trayectoria destaca la organización, en 1987, del multitudinario baile en la plaza de España que logró reunir a más de 250.000 personas al ritmo de Celia Cruz, estableciendo un récord Guinness y proyectando la imagen de la ciudad a nivel mundial. Según recuerda el consistorio, su capacidad organizativa, visión y compromiso fueron claves en la evolución del modelo festivo, así como en la incorporación de grandes figuras de la dirección escénica al Carnaval como José Tamayo y Jaime Azpilicueta.

En reconocimiento a su trayectoria, el Ayuntamiento le concedió en 2023 el título de Hijo Predilecto de la ciudad, la máxima distinción municipal, a propuesta de colectivos emblemáticos del Carnaval como Ni Fú-Ni Fá, Diablos Locos, Sociedad Mamel's y las rondallas El Cabo y Peña del Lunes, entre otros.

El Ayuntamiento reconoce y agradece hoy la dedicación, el compromiso y la pasión de Juan Viñas Alonso, cuyo nombre quedará "inscrito de forma permanente" en la memoria colectiva de la ciudad.