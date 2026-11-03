Fallece el jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel

Jesús de Miguel - CD TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CD Tenerife ha comunicado este martes que el jugador Jesús de Miguel, que se encontraba ingresado en la UCI del Hospital de La Candelaria tras un choque con el jugador del Andorra Owono, ha fallecido.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8.00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", recoge el comunicado oficial del club.

La entidad tinerfeña señala que "no hay palabras de consuelo, no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza" y remarca que está "junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace".