Fallece un motorista en un accidente de tráfico en la TF-5

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en la TF-5, a su paso por el municipio de La Guancha, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 05:55 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el hallazgo de un motorista accidentado en la vía en estado inconsciente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal del Servicio de Urgencias Canario y Atención Primaria comprobaron que el afectado presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que confirmaron su fallecimiento.

La Guardia Civil, por su parte, realizó el atestado correspondiente.