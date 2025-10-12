Fallece un motorista tras colisionar con un vehículo en la carretera hacia el puerto de Tazacorte (La Palma)

SANTA CRUZ DE LA PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este sábado tras colisionar con un vehículo en la carretera hacia el puerto de Tazacorte (La Palma), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 20:43 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

El personal sanitario del Servicio Canario de Urgencias valoró al afectado a su llegada al lugar del incidente, pero sólo pudo confirmar su fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida.

La Guardia Civil realizó, por su parte, el atestado correspondiente.