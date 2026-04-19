Fallece una de las mujeres ingresadas en el Hospital por el incendio en Los Realejos (Tenerife)

Incendio en la vivienda de un edificio en Los Realejos - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una de las mujeres ingresadas en estado crítico por el incendio de ayer sábado en el municipio de Los Realejos, en Tenerife, ha fallecido, ascendiendo a dos las víctimas mortales en este incidente, según han confirmado a Europa Press fuentes del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria.

El incendio se produjo en torno a las 03.29 horas de la madrugada en la vivienda de un edificio ubicado en la calle Los Bancales del municipio tinerfeño.

El incidente provocó el fallecimiento de una mujer de 60 años y dejó heridas a otras siete personas, tres de ellas de gravedad tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Practicadas las maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando recuperarlas, fueron trasladadas en estado crítico al Hospital Universitario de Canarias y al Hospital de La Candelaria, donde ha fallecido una de ellas.

Además, en el lugar de los hechos, se atendió a otras cuatro personas con lesiones de diversa consideración y a varios afectados en el lugar del incidente.