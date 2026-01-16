Fallece el pintor tinerfeño Cristino de Vera, Premio Nacional de Artes Plásticas

Archivo - El artista Cristino de Vera - DAVID OBACH-EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pintor tinerfeño Cristino de Vera, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1998 y Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación en 2005, ha fallecido este viernes a los 94 años.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado a través de las redes sociales que el archipiélago "pierde a uno de los grandes referentes" de la pintura contemporánea canaria.

"Su obra nos enseñó a mirar la vida, el silencio y la muerte, deja un legado imprescindible para la cultura canaria que trasciende fronteras, mi más sentido pésame a su familia, amistades y al mundo del arte", ha comentado.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha resaltado su "extraordinaria trascendencia artística, espiritual y humana" y subrayado que "su obra queda para siempre como tesoro de la humanidad". "Mi pésame para su familia, personas allegadas y amistades", ha agregado.

La presidenta del Cabildo de Tenerife ha lamentado profundamente su fallecimiento, resaltando que es 'Hijo Predilecto de Tenerife' y una de las figuras "más destacadas" del arte contemporáneo canario.

Ha remarcado también que se le concendió la 'Gran Distinción de Nivaria' en reconocimiento a una "trayectoria ejemplar" y a una obra pictórica de "enorme trascendencia", que situó a Tenerife en el panorama artístico internacional.

"Cristino de Vera deja un legado artístico y humano de incalculable valor. Desde el Cabildo trasladamos nuestras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad cultural. Tenerife mantendrá siempre viva su memoria y su contribución a la historia del arte", ha explicado.