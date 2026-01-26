Suc.-Un fallecido y dos evacuados al Hospital tras un incendio en un edificio de viviendas en La Laguna (Tenerife) - POLICÍA LOCAL DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 74 años de edad, ha fallecido este lunes tras declararse un incendio en una edificio de viviendas ubicado en la calle Elías Serra Rafols, en el municipio de La Laguna, según han informado efectivos de la Policía Local municipal a los medios.

En la emergencia aún continúan operando efectivos de emergencia, entre ellos de los Bomberos de Tenerife, de la Policía Nacional, la Policía Local y ambulancias del Servicio de Urgencias Canario.

Por el momento, se ha evacuado al Hospital Universitario de Canarias a una madre y su bebé por inhalación de humo leve. Los vecinos de portales afectados y contiguos han sido evacuados del edificio.