Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido tras producirse la colisión entre una moto y un coche en la TF-1, en dirección Santa Cruz de Tenerife y a la altura de Guía de Isora, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 06:34 horas de este jueves, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los afectados, un hombre de 44 años, que finalmente resultó fallecido, y un joven de 29 años que presentó diversos traumatismos moderados y fue trasladado al Hospital del sur.