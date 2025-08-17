Un fallecido y un herido grave tras la colisión de dos vehículos en la TF-1, a la altura de Adeje (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido y una mujer ha resultado herida de carácter grave en la madrugada de este domingo tras producirse la colisión entre dos vehículos en la TF-1, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura del municipio de Adeje, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 03:25 horas de este domingo, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que varias personas precisaban asistencia sanitaria tras la colisión de dos vehículos en la vía mencionada, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos aseguraron los vehículos implicados en el accidente y liberaron a una mujer herida del interior de unos de los habitáculos.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario y del centro de salud de la zona confirmaron el fallecimiento de uno de los afectados, un hombre de 47 años, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Además, también valoraron y asistieron a otra ocupante del mismo vehículo, la mujer de 46 años que había sido liberada por los Bomberos. Una vez estabilizada, fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria con politraumatismos de carácter grave.

La Guardia Civil procedió a custodiar el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial y a realizar el atestado correspondiente.