Familia, compañeros y amigos recuerdan en Tenerife a Adán Martín, un presidente "de diálogo y consenso"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Canaria Siglo XXI ha rendido homenaje este viernes en Santa Cruz de Tenerife al que fuera presidente del Ejecutivo canario, Adán Martín, con la presencia de familiares, colaboradores, amigos y compañeros de Coalición Canaria.

A través de un acto celebrado en Presidencia del Gobierno, Clavijo ha recordado la figura de Adán Martín, fallecido el 10 de octubre de 2010, como "un hombre y un dirigente de diálogo y consenso, que creía por encima de todo en el entendimiento, más allá de las siglas políticas", según refleja Coalición Canaria en una nota.

"Hay personas que marcan una época sin pretenderlo. Que dejan una huella profunda no solo por lo que hicieron, sino por cómo lo hicieron. Que nos enseñan que la política puede ser noble, humana, cercana. Adán Martín fue una de esas personas", ha señalado Clavijo en una nota emitida por Coalición Canaria.

El homenaje, organizado por la Fundación Canarias Siglo XXI, reunió a numerosos familiares, amigos, colaboradores y compañeros de Coalición Canaria y de otros partidos. Todos coincidieron en destacar "la huella" dejada por Adán Martín en la historia reciente de Canarias, siendo un líder "respetado y admirado" por todos.

Así, también participó su viuda, Pilar Parejo, que puso en valor "la capacidad de diálogo, su amor por Canarias y el legado excepcional" que dejó y que comienza a apreciarse "ahora, con la distancia que nos da el tiempo".

Un tiempo que, prosiguió, "no ha llenado el vacío que ha dejado, porque es imposible de llenar, porque siempre es recordado tanto en la vida pública como en el ámbito privado". Así, destacó su impronta en el Parque Marítimo, en el Auditorio, en edificios emblemáticos que decidió conservar, en las comunicaciones entre islas y en sus relaciones con países cercanos como Senegal y Cabo Verde.

RECONOCIMIENTO A SU GESTIÓN

El presidente Clavijo señaló a las cualidades de escucha, diálogo y reflexión como "imprescindibles" para gestionar lo público en beneficio de los ciudadanos. "Y así lo hizo tanto en su etapa en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como en la de presidente del Cabildo Insular de Tenerife o, más tarde, como vicepresidente y presidente de Canarias", ha asegurado.

Para Clavijo, Adán Martín ponía en valor la capacidad de los canarios para llegar al acuerdo, "lo que permitía obtener grandes logros para las islas", destacando su aspiración al máximo autogobierno --con el inicio del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía--, y su "profundo respeto" por la Constitución, el Estado de las Autonomías y, especialmente, por la actividad política, "que él definía como la actividad más noble a la que se podía dedicar cualquier persona".

En su forma de hacer política, Clavijo ha destacado que su primera etapa municipalista le hiciera ver pronto la importancia de construir Canarias desde lo local, pero sin perder de vista lo global. "Adán era un hombre profundamente humano, respetuoso, generoso, que creía sinceramente en el poder del entendimiento más allá de las siglas. Lo demostró como presidente del Cabildo de Tenerife y también al frente del Gobierno de Canarias", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que Adán Martín fue el primer presidente en definir a Canarias como "Archipiélago Atlántico, como plataforma tricontinental" y como expresión de la unidad política de la comunidad autónoma frente "a la fragmentación que representa la insularidad".

Clavijo ha señalado, además, que, como presidente, comparte con Adán Martín la "triste coincidencia" de haber tenido que abordar "las dos crisis migratorias más graves" que han sucedido en Canarias. "Este drama humano exige unidad, humanidad y compromiso. Ya sabíamos entonces que este fenómeno venía para quedarse, y Adán insistía en que estábamos obligados moralmente a colaborar, trabajar y buscar soluciones conjuntas a un drama humano de enorme envergadura", ha defendido.

ACTO DE HOMENAJE

El acto de homenaje a la figura humana y política de Adán Martin se inició con una exposición de la periodista Marta Modino sobre la figura de Adán Martín, con un texto personal sobre el amor a Canarias del que fuera su presidente.

Este evento incluyó diferentes partes musicales, y quiso reflejar una de las preocupaciones "más importantes" de Adán Martín: su sueño por la unidad de las islas. Esto estuvo representado en una alegoría a cargo de Paula Quintana.

El testimonio que quiso trasladarse al principio de solidaridad que defendía Adán Martín fue el de Yossouf Toure, migrante maliense afincado en Canarias, quien leyó una intervención parlamentaria del expresidente sobre las migraciones, correspondiente al año 2006.

Para cerrar el acto, se interpretaron las dos canciones preferidas de Adán Martín: Gracias a la vida y Color Esperanza, además de la lectura del Discurso de la felicidad, que pronunció el día de su investidura.