El Fdcan moviliza más de 1.100 millones en Tenerife en ocho años: más de 2.700 proyectos y casi 5.000 actuaciones

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en un encuentro informativo para exponer el balance de gestión del Fdcan en la isla - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y las aportaciones complementarias del Cabildo permitieron movilizar en Tenerife un total de 1.139,2 millones de euros, financiar 2.734 proyectos y desarrollar 4.912 actuaciones entre 2016 y 2024.

El presupuesto se inició con 465,3 millones de euros a partes iguales por el Gobierno de Canarias y Cabildo, y que obtuvo un complemento extra insular de 208,7 millones de euros, según recoge un informe elaborado por el economista y consultor José Miguel González presentado este lunes en el foro titulado 'De la inversión al impacto. La transformación de Tenerife', organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, APD Canarias.

La evaluación pone de manifiesto que la principal apuesta inversora se concentró en las infraestructuras, que absorbieron 800,7 millones de euros, el 70,3% del total movilizado.

Dentro de este apartado destacan especialmente las actuaciones relacionadas con las infraestructuras de transporte, que alcanzaron los 429,2 millones de euros, convirtiéndose en el eje de inversión más relevante desarrollado en la isla.

El informe también refleja el peso de las actuaciones vinculadas al empleo, que concentraron 190,4 millones de euros (16,7%), y de las inversiones relacionadas con el conocimiento, la innovación, la digitalización y la economía del conocimiento, que alcanzaron los 148,1 millones de euros (13%).

Asimismo, el análisis destaca la importancia de los proyectos de carácter transversal ejecutados en toda la isla, que suman 706,6 millones de euros, lo que representa cerca de dos tercios de la inversión total realizada durante el periodo analizado.

En este ámbito sobresalen especialmente las actuaciones vinculadas a la innovación y la I+D+i, la movilidad, la educación, las carreteras y la mejora de los recursos hidráulicos, configurando un modelo de inversión orientado a reforzar la competitividad, la cohesión territorial y la calidad de los servicios públicos.

Con este estudio queda reflejado que con los fondos del Fdcan en Tenerife se ha invertido simultáneamente en tres pilares de futuro: infraestructuras para mejorar la competitividad de la isla, digitalización para modernizar los servicios públicos y formación para generar nuevas oportunidades de empleo, recoge una nota del Cabildo.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó en el foro que la planificación estratégica, la cooperación institucional y la visión a largo plazo han sido claves para impulsar la transformación de la isla durante la última década y aseguró que esos mismos principios deben seguir guiando el desarrollo de la isla en los próximos años.

IMPULSAR INVERSIONES ESTRATÉGICAS

Dávila recordó que el Fondo de Desarrollo de Canarias nació hace diez años con el objetivo de impulsar inversiones estratégicas en conocimiento, innovación, infraestructuras y empleo, pero también con una visión poco habitual en la gestión pública: planificar el futuro de Canarias y de Tenerife a una década vista.

"Las grandes transformaciones no aparecen de la noche a la mañana. Las infraestructuras, la movilidad, la innovación o las oportunidades de empleo que hoy tenemos son el resultado de decisiones adoptadas muchos años antes", señaló.

Para Rosa Dávila, los resultados recogidos en el informe demuestran que la planificación y la colaboración entre administraciones han sido determinantes para aprovechar al máximo los recursos disponibles.

"Uno de los mayores aciertos del Fdcan fue entender que el desarrollo de Canarias requería la implicación de todas las administraciones. Cuando las instituciones trabajan juntas, los proyectos avanzan mejor, los recursos se aprovechan con mayor eficacia y los resultados llegan más lejos", indicó.

La presidenta destacó también el papel desempeñado por el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), que permitió ordenar las prioridades de inversión y convertir los recursos disponibles en una hoja de ruta compartida para el conjunto de Tenerife.

Dávila señaló que la principal conclusión que deja esta experiencia es que la planificación estratégica funciona y que las inversiones sostenidas en el tiempo generan transformaciones reales sobre el territorio.

"El verdadero legado del Fdcan es haber demostrado que la estrategia y la planificación a largo plazo funcionan", afirmó.

En este sentido, defendió que el Cabildo trabaja actualmente con la misma filosofía para afrontar los grandes desafíos de la próxima década.

"Si hace diez años estábamos planificando la Tenerife de 2025, hoy nos corresponde planificar la Tenerife de 2035. La movilidad del futuro se está diseñando hoy. La seguridad hídrica que necesitaremos dentro de unos años se está construyendo hoy. Y la economía basada en la innovación, el talento y el conocimiento que queremos consolidar también se está impulsando hoy", señaló.

La presidenta concluyó asegurando que la responsabilidad de las instituciones no consiste únicamente en gestionar el presente, sino en anticiparse a los retos futuros y generar oportunidades para las próximas generaciones.

"Las grandes transformaciones de Tenerife no se improvisan, se planifican, se trabajan y se construyen durante años", concluyó.