La FEHT de Las Palmas pide que se cumpla el Estatuto autonómico de Canarias y se negocie sobre la gestión de aeropuertos

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas ha criticado este viernes el "obstruccionismo" de AENA a la participación de las administraciones canarias en la gestión de los aeropuertos de la red estatal ubicados en el archipiélago, al tiempo que ha reclamado que se cumpla lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018 y se abra una negociación "efectiva" para resolver esta cuestión.

El presidente de la FEHT de Las Palmas, José María Mañaricua, ha indicado que es "imprescindible" avanzar hacia un modelo en el que las administraciones de Canarias, tanto el Gobierno autonómico como incluso los cabildos insulares, "tengan capacidad real" de intervención en la toma de decisiones estratégicas, en línea con lo previsto en el artículo 161 del Estatuto, que contempla la participación autonómica en la gestión de infraestructuras aeroportuarias de interés general situadas en su territorio.

Añadió que esta participación "no puede quedarse en una mera declaración formal", sino que "debe traducirse en mecanismos concretos" de cogobernanza que permitan adaptar la gestión aeroportuaria a la realidad singular de Canarias como región ultraperiférica, según ha informado la FEHT en nota de prensa.

Además expuso que dicha participación debe "incidir especialmente en dos ámbitos clave", tales como son la política de tasas aeroportuarias y la planificación de las inversiones necesarias en los aeropuertos.

En cuanto a las tasas, apuntó que la FEHT "defiende la necesidad de establecer un sistema diferenciado que tenga en cuenta la dependencia estructural" del transporte aéreo en Canarias, donde matizó "no existen alternativas de movilidad".

Al respecto, expuso que mientras en otros territorios "existen múltiples" opciones de transporte, en Canarias el avión "es el único medio para la conectividad exterior, lo que impacta directamente en la economía y en la capacidad de atracción turística".

A ello sumó que el incremento de costes aeroportuarios repercute tanto en el precio de los billetes como en la competitividad del destino, "afectando al principal motor económico de las islas, el turismo".

Para la FEHT también es "prioritario" que las administraciones de Canarias participen en la planificación de inversiones aeroportuarias, por lo que estas respondan a las "necesidades reales del territorio y no exclusivamente a criterios de rentabilidad comercial". Y más aún, agregó, "teniendo en cuenta la elevada rentabilidad" de la red de aeropuertos canarios.

Mañaricua ha alertado de una "tendencia creciente" a convertir los aeropuertos en espacios orientados al "negocio ajeno a su función esencial como infraestructuras de conectividad", mostrándose crítico también con determinadas decisiones recientes de AENA porque "priorizan la recaudación frente al interés general, como la intención de aplicar sobrecostes a servicios vinculados al transporte terrestre en los aeropuertos, con grave impacto en la movilidad y la sostenibilidad".

La singularidad de Canarias, subrayan desde la FEHT, su condición de región ultraperiférica y su "dependencia absoluta" del transporte aéreo "justifican un modelo de gestión aeroportuaria diferenciado, en el que las instituciones canarias tengan un papel relevante para garantizar la competitividad, la cohesión territorial y el desarrollo económico" del archipiélago.

Por ello, entiende que hay que trabajar en estos mecanismos de participación "real, que desde luego no cumplen los actuales comités de coordinación aeroportuario, que hasta la fecha han resultado inútiles", concluyó.