La Feria Europea del Queso celebra un "lleno absoluto" y existencias agotadas en su primera jornada

Primera jornada de la Feria Europea del Queso - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN/GABRIEL JIMÉNEZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de la Feria Europea del Queso que se celebra en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) ha celebrado haber registrado un "lleno absoluto" y las ventas que han hecho que incluso hubiera expositores con existencias agotadas de algunas variedades durante su primera jornada.

Así, desde primera hora, las calles del casco y la Plaza de La Alameda se han llenado de visitantes llegados de otros rincones de la isla, según ha informado la organización en un comunicado.

De esta manera, queso de almendras, de mojo, de chorizo de Teror, queso dulce e incluso 'quesos borrachos' se han puesto a disposición de familias, residentes, turistas y aficionados a esta joya culinaria que ha salido de la cocina "para reivindicarse como parte de la identidad, cultura, patrimonio de Canarias y embajadora y defensora del paisaje y la tradición de del mundo rural".

Además, en la Feria participan una treintena de queserías del archipiélago, Baleares, Península, Italia y Portugal, entre otras, además de dos asociaciones, food trucks, música en directo y una decena de empresas asociadas por el sector.

Por su parte, la organización ha resaltado que en las primeras dos horas de feria ya hubo varios expositores que habían agotado existencias de algunas de sus variedades más especiales con cientos de kilos vendidos.

Al respecto, el alcalde de La Aldea de San Nicolás, Pedro Suárez, ha agradecido el esfuerzo de todas las entidades que hacen posible esta cita y dio la bienvenida a quienes se han acercado al municipio. "Hoy abrimos las puertas de La Aldea a visitantes y residentes, y es un honor recibirles", señaló.

También ha puesto en valor que la feria busca reforzar y enriquecer la experiencia del visitante a través de catas comentadas, productos kilómetro cero y la oportunidad de descubrir sabores, historias y tradiciones vinculadas al patrimonio gastronómico.

"Este evento quiere ser un espacio de reflexión y homenaje a las mujeres queseras del sector primario, pilar fundamental de nuestras tradiciones y del mundo rural", comentó.

Mientras, el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Luis Arráez, ha destacado que "desde la primera edición tuvimos claro el apoyo y el fomento de eventos como este", poniendo el acento en la importancia de que todas las administraciones continúen trabajando juntas para impulsar al sector ganadero y quesero de Canarias.

Arráez ha reconocido el éxito que han alcanzado los quesos del archipiélago dentro y fuera de España, recordando que "exportamos quesos y son tan buenos que incluso vienen a buscarlos desde fuera de Europa".

En la misma línea, el vicepresidente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, Alexis Henríquez, ha resaltado que se trata de "un día grande para el norte de Gran Canaria", recordando el éxito de la pasada edición y la responsabilidad de seguir superando expectativas.