El festival 'Miradas Doc' (Tenerife) adeuda el pago de 47.500 euros en premios desde 2022

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación del Común ha requerido al Ayuntamiento de Guía de Isora que informe de manera inmediata sobre la falta de abono de los premios económicos correspondientes a las ediciones de 2022, 2023 y 2024 del 'Festival Internacional de Cine Documental MiradasDoc'.

Esta situación, detalla la institución en una nota, afecta a personas y proyectos galardonados y no solo perjudica a quienes resultaron premiados sino que proyecta una "imagen muy negativa" de Canarias en el ámbito cultural internacional.

La actuación de la Diputación del Común parte de la queja presentada por personas premiadas en el festival, que denuncian no haber recibido las cuantías económicas comprometidas en las bases de la convocatoria y por importe total de 47.500 euros.

Según la información trasladada a la institución, las personas afectadas intentaron durante meses resolver la situación por la vía del diálogo, manteniendo contactos y reclamaciones ante el Ayuntamiento.

Sin embargo, tras no obtener una solución, formalizaron una reclamación el 29 de noviembre de 2024 pero a día de hoy siguen sin recibir una respuesta formal.

La Diputación del Común solicitó informe al Ayuntamiento en noviembre, reiteró su petición en enero y, ante la falta de contestación, ha remitido además un recordatorio del deber legal de colaborar con la institución.

El requerimiento pide al consistorio que explique el estado de tramitación de los pagos, las razones por las que no se han abonado los premios, si existe alguna incidencia presupuestaria o administrativa y qué comunicaciones se han mantenido con las personas afectadas.

La diputada del Común, Lola Padrón, subraya que el problema no se limita al impago de unas cantidades ya reconocidas, sino también a la ausencia de respuesta administrativa durante meses.

"No se puede premiar a personas y proyectos en una convocatoria pública y después dejar pasar los meses, e incluso los años, sin abonar las cantidades comprometidas ni ofrecer una explicación formal. Esa falta de respuesta genera indefensión y vulnera el derecho de la ciudadanía a obtener una contestación expresa de la administración", señala.

Padrón recuerda además que la Diputación del Común tiene el deber de velar porque las administraciones públicas canarias respondan en tiempo y forma a las solicitudes y recursos formulados por la ciudadanía.

"Aquí no solo estamos ante una reclamación económica. Estamos ante una administración que no responde a quienes reclaman un derecho reconocido y que tampoco responde a la institución encargada de supervisar su actuación", añade.

La institución advierte de que el silencio del Ayuntamiento "agrava "el problema, porque impide a las personas afectadas conocer los motivos del impago y, en su caso, defenderse jurídicamente frente a esa decisión.

"Cuando una administración no resuelve ni motiva su actuación, coloca a la ciudadanía en una situación de indefensión. No saber por qué no se paga también es una forma de desprotección", insiste la diputada.

El cineasta canario David Baute, ganador de un 'Premio Goya' y vinculado durante años al festival 'MiradasDoc', ha trasladado también a la Diputación del Común su preocupación por el alcance de esta situación.

"Los premios formaban parte de las bases del festival y de los compromisos adquiridos con quienes participaron. Cuando eso no se cumple, se perjudica a las personas premiadas y se genera una preocupación lógica en todo el entorno profesional del certamen", explica.

MALA IMAGEN DEL FESTIVAL

Baute destaca además el impacto que estos hechos tienen fuera de las islas.

"MiradasDoc ha sido un festival con proyección internacional. Muchas de las personas premiadas, invitadas o vinculadas al certamen participan también en otros festivales y circuitos culturales. Cuando desde fuera se percibe que no se pagan los premios comprometidos, la imagen que se proyecta de Canarias es muy negativa", afirma.

El director añade que no se trata de una cuestión simbólica, sino del reconocimiento al trabajo de profesionales de la cultura.

"Detrás de cada premio hay años de trabajo, esfuerzo y producción. Muchas personas dependen de estos reconocimientos para seguir levantando sus proyectos. No cumplir con esos pagos supone un perjuicio real", señala.

En las ediciones afectadas figuran premios económicos concedidos a documentales, óperas primas, cortometrajes documentales, documentales españoles y proyectos de 'pitching'.

Solo en 2022 y 2023 quedaron pendientes 19.000 euros en cada edición y en 2024, la cantidad pendiente asciende a 9.500 euros, y en premios ya entregados públicamente.

La Diputación del Común insiste en que la solución debe pasar, en primer lugar, por una respuesta clara del Ayuntamiento de Guía de Isora y por el cumplimiento de sus obligaciones administrativas.

Si el consistorio persiste en no colaborar, la institución continuará actuando conforme a los mecanismos previstos legalmente ante situaciones de falta de respuesta u obstrucción a su labor.

"La cultura no puede tratarse de esta manera. Un festival internacional no puede anunciar premios, obtener el prestigio y el retorno público de esa programación y luego dejar sin respuesta y sin pago a las personas galardonadas. Las administraciones están para dar seguridad jurídica, no para generar incertidumbre", concluye Lola Padrón.