El Festival Taganana propone este fin de semana música, artes escénicas y fotografía

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Taganana celebra su tercera edición a partir de este viernes con una propuesta basada en la música y las artes escénicas de artistas locales con entrada libre a todas las actividades que se desarrollarán en la plaza de Nuestra Señora de las Nieves.

Los detalles fueron dados a conocer hoy miércoles en el Cabildo de Tenerife por el consejero de Cultura, Enrique Arriaga; el director insular de Cultura, Alejandro Krawietz; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; la directora del Festival, Mary Carnero, y la artista y fundadora del grupo Filigrana, Laura Álvarez.

Enrique Arriaga destacó que se trata de "una oferta muy interesante para disfrutar de Anaga con cultura". Apuntó que para el Cabildo "es primordial que la cultura sea accesible y que no se limite a las grandes urbes y más si lo hacemos con festivales que nos ayudan a preservar nuestra idiosincrasia". Puso como ejemplo que esta actividad también colabora el sábado, a las 12.00 horas, con la recreación de la Librea de Taganana, por lo que agradeció la participación de los vecinos para mantener viva la tradición.

Alejandro Krawietz consideró que la presentación de este festival "es la certificación de que se van cumpliendo algunas de las misiones que nos dimos en el inicio del trabajo en el área en relación con la apuesta por las concurrencias competitivas en la gestión de la cultura de la isla". Asimismo, apuntó el director insular, "a partir de esas propuestas que emanan del propio sector se va ordenando una actividad que trasciende del área metropolitana y que está alcanzando una gran parte de la isla".

José Manuel Bermúdez agradeció la iniciativa de esta tercera edición, "que se desarrolla en el corazón de Anaga, en un enclave con personalidad propia". Según el alcalde, "esa personalidad se mantiene con este festival, que permite que la cultura llegue a todos los rincones, pero también es una excusa cultural para disfrutar de las bondades del paisaje natural de Taganana y de artistas de primer nivel".

La directora del Festival Taganana, Mary Carnero, señaló que es "un sueño hecho realidad y afrontamos la tercera edición con muchas ganas de continuar con este festival rural, que llevamos al pueblo y a sus visitantes". Resaltó que la entrada es gratuita para ver los espectáculos de este año y que "desarrollaremos el Festival de una manera sostenible".

Laura Álvarez indicó que es un placer participar en esta edición, "no solo por llevarnos a un enclave tan mágico como Taganana, sino por acudir a una comunidad que mantiene no solo los bienes patrimoniales arquitectónicos sino que también son muy sensibles con las tradiciones inmateriales". "Estos valores entroncan con el objetivo de Filigrana, que es llevar las músicas de ultramar que están vinculadas a las nuestras y que forman parte de nuestra tradición", añadió la fundadora del grupo Filigrana.

La primera jornada comienza el viernes a las 19.00 con el espectáculo 'Hugo', del clown Hugo Miró. Un despistado y excéntrico personaje invita al público a descubrir un universo cargado de aviones de papel, sombreros, periódicos, acrobacias, muecas, magia, confetis y carcajadas, creando un espacio de juego surrealista y disparatado.

A continuación, desde las 20.00 horas, será el turno de Imprudentes Teatro con 'La noche imprudente', un espectáculo teatral basado en juegos de improvisación protagonizado por las actrices Guacimara Gil e Irene Álvarez. Filigrana ofrecerá, a partir de las 21.30 horas, su música basada en el folclore ibérico con jotas, fandangos y seguidillas desde el análisis de las similitudes y las diferencias de las tradiciones musicales de Canarias y la península.

La programación del sábado acerca el humor de Thelmo Parole a los vecinos y visitantes. Su espectáculo 'The show must go on', programado para las 19.00 horas, establece un diálogo sencillo y sutil con el público en un homenaje al cine mudo donde nada trasciende al personaje. A las 20.00 será el turno de Benito Cabrera quien, acompañado de su banda, hará un amplio recorrido por la música compuesta para timple. Por último, a las 21.30 horas, disfrutaremos de Taller Canario con la participación de Rogelio Botanz y Andrés Molina en su concierto 'Básico'.

Festival Taganana acercó además actividades paralelas en los centros educativos de la zona. Concretamente los escolares pudieron disfrutar de un taller ecocreativo en el CEIP Sor Florentina y Agustín Cabrera Díaz, situado en Roque Negro, y un taller de clown con los escolares del CEIP Julián Rojas de Vera, de Taganana.