La Fiesta del Pino en Teror (Gran Canaria) bate récord de participación con 250.000 personas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La villa de Teror ha batido este fin de semana el récord de participación de la Fiesta del Vino con un total de 250.000 personas, según datos avanzados por el Ayuntamiento, que destaca la normalidad de estas jornadas festivas, sin incidentes de mención.

Según ha calculado la Unidad de Drones de la Policía de Telde, unas 195.000 personas pudieron visitar Teror entre el domingo y la madrugada de este lunes.

Así, durante la mañana se calcula que fueron una 65.000 personas y en la Romería Ofrenda otras 45.000, además de las 85.000 personas de la noche y madrugada.

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, reconoció en una nota que "este año ha sido increíble la masiva participación de peregrinos y visitantes, no solo en los días principales sino también en los otros eventos del programa de fiestas, desde la Feria de Ganado, el pregón o el Festival de Arte en la Calle en Pie, y todavía queda Fiesta del Pino hasta finales de septiembre".

El primer edil ha tenido palabras de agradecimiento "por el buen comportamiento de la ciudadanía, ya que las fiestas han marchado sin apenas incidencias".

Según los datos aportados este lunes, el Puesto de Mando Avanzado registró solo 68 intervenciones, especialmente sanitarias motivadas por intoxicaciones etílicas, heridas, esguinces, luxaciones o malestar, y sólo se efectuó una derivación al hospital por una precipitación de altura y el resto fueron atendidas en Teror.

Las intervenciones de los servicios policiales fueron principalmente por alteración del orden o retirada de vehículos de la vía pública, entre otras, y solo se registraron dos detenciones.

El servicio municipal de limpieza realizó desde las 03.00 horas hasta las 09.00 horas un amplio despliegue de limpieza en el entorno de la Basílica y el recorrido de la Ofrenda Romería del Pino, para tener a punto el casco de Teror en los actos de celebración del 'Día del Pino'.

El dispositivo especial de limpieza se ha hecho con un refuerzo de medios de más de medio centenar de operarios, barredoras, camiones recolectores, baldeadores y 60 contenedores extra, y se recogieron varias toneladas de desechos, sobre todo envases de plásticos y latas.