Filmoteca Canaria concluye el ciclo de cine coreano en Gran Canaria con la película 'The house of us'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Filmoteca Canaria finaliza el ciclo de cine coreano en Gran Canaria con una película independiente de la directora Yoon Ga-eun, 'The house of us', el segundo largometraje de esta joven cineasta que servirá para cerrar un programa con una mirada femenina en la que explora personajes inspirados en experiencias personales.

El film se proyectará este martes, 20 de octubre, a las 19.00 horas, en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria. Las entradas están disponibles en la web y en taquilla del teatro, según informó el Gobierno regional en nota de prensa.

La película se estrenó en el año 2019, su protagonista es una niña de 12 años, Ha-Na, quien está inquieta porque sus padres no dejan de discutir. Así, durante las vacaciones estivales conoce a otras chicas que también atraviesan por momentos difíciles y al compartir sus preocupaciones, deciden hacer algo que les permita resolverlas.

Para Yoon Ga-eun esta es segunda película tras 'The world of us', realizada tres años antes y que cosechó elogios internacionales en numerosos festivales internacionales. De todos modos, en estos dos largometrajes, así como en los tres cortos previos, muestra su constante interés por las vidas personales e íntimas de los niños y los adolescentes que viven en la época presente, así como por sus preocupaciones y sus problemas intrínsecos.

El corto 'Guest' (2011) fue la primera película asiática que ganó el 'Grand Prix' en una de las secciones a competición del Festival Internacional Cine de Cortometrajes en Clermont-Ferrand, mientras que el segundo trabajo en el mismo formato, 'Sprout' (2013), obtuvo el Premio al Mejor Cortometraje en una de las secciones del Festival Internacional de Cine de Berlín, donde el jurado de la juventud decide los premios.