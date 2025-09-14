Finaliza este domingo la situación de alerta por contaminación marina tras encallar un barco en el litoral de Lanzarote

ARRECIFE (LANZAROTE), 14 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Emergencias de Canarias dará por finalizada, desde las 17:00 horas de este domingo, la situación de alerta por episodio de contaminación marina debido al encallamiento y posterior incendio de un barco pesquero el pasado miércoles en la costa de Órzola.

La decisión se produce tras culminar los trabajos de control y limpieza del litoral, por parte del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, que no se observan restos de contaminación en el entorno de los restos del barco encallado, ni nuevos derrames en el lugar.

Así lo ha informado este domingo el departamento del Gobierno regional, que entonces informó que se trataba de una decisión adoptada en base a la información disponible, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).

En concreto, la alerta afectaba al litoral del municipio de Haría ante el encallamiento y posterior incendio del barco pesquero.