Finaliza la prealerta por contaminación marina tras la dispersión de la mancha localizada al este de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha dado por finalizada la situación de prealerta que activó a las 11.00 horas de este lunes por posible episodio de contaminación marina debido a un vertido localizado a unas dos millas al este de Las Palmas de Gran Canaria ya ha sido dispersado.

Según ha informado la Dirección General de Emergencias, fue la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) la que dio avisó de una mancha de aproximadamente 100 metros de largo por 10 de ancho a 1,8 millas al este de la punta del muelle Reina Sofía.

Además, la institución portuaria añadió que se activó el Plan Interior Marítimo (PIM) en fase de Alerta y el Plan Marítimo Nacional en fase de Emergencia Situación 1.

Por todo ello, la Dirección General de Emergencias procedió a activar el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) en situación de prealerta para garantizar la coordinación entre administraciones y poner a disposición los recursos necesarios que garanticen el correcto seguimiento de esta situación.

Por su parte, Salvamento Marítimo confirmó que el vertido ya estaba controlado y la Salvamar Nunki realizó labores dispersión mecánica hasta terminar con la mancha, lo que conllevó la conclusión de la prealerta.