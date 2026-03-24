La firma de hipotecas en Canarias cae un 17% tras empeorar su evolución interanual en enero

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Canarias ha descendido un 16,9% en enero respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 6,29% a nivel nacional), empeorando su evolución interanual, hasta un total de 1.447 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 16,8%.

En Canarias se prestaron 202,53 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en enero, un 9,21% menos del capital que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 9,6%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.912 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 340,11 millones de euros. De ellas, 58 fueron sobre fincas rústicas y 1.854 sobre urbanas.

De las 1.854 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en enero en Canarias, 1.447 fueron sobre viviendas; nueve en solares y 398 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 13 y en 92 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 420 hipotecas con cambios en sus condiciones, 315 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.096 préstamos sobre fincas en Canarias. De ellas 1.615 correspondieron a viviendas, 49 a fincas rústicas, 422 a urbanas y 10 sobre solares.

EXTREMADURA, LA CCAA CON MEJOR COMPORTAMIENTO

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+28,80%), Navarra (+28,64%) y Andalucía (+19,22%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Aragón seguida de La Rioja y Canarias con caídas del 20,91%, 19,5% y 16,89%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Extremadura, Navarra y Galicia con subidas respectivamente del 58,75%, 40,21% y del 38,52%, mientras que el importe prestado se redujo en La Rioja un 15,64%, seguido de Murcia (-13,97%) y Canarias (-9,21%).

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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