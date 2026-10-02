Formalizado el contrato para la ejecución de las obras del tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto

Archivo - Autopista del Norte (TF-5) a su paso por Guamasa - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha formalizado el contrato para ejecutar las obras las obras del tercer carril de la autopista TF-5, entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife.

El procedimiento de contratación culmina así con la formalización del contrato tras la adjudicación definitiva de los trabajos a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial Construcción, S.A. y Asyota Asfaltos y Obras, S.L., por un importe de 58.182.981,26 euros, IGIC incluido, según ha informado la Consejería en una nota.

La intervención prevé ampliar de dos a tres carriles este tramo de la TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, favoreciendo una mayor capacidad de absorción del tráfico y unas mejores condiciones de circulación para usuarios que transitan diariamente por esta vía.

El proyecto contempla, además, la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro, así como la construcción de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto de Tenerife Norte. Esta nueva configuración permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur, sustituyendo el actual sistema, basado en un único acceso, por una estructura más eficiente con conexiones diferenciadas.

De esta manera, los vehículos procedentes del norte podrán acceder directamente al aeropuerto a través del nuevo enlace, evitando continuar hasta San Lázaro, como sucede actualmente. Esta reorganización prevé reducir la carga circulatoria en el tramo más saturado de la TF-5 y contribuir a mejorar de forma significativa la fluidez general del tráfico.