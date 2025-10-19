La Fundación Canaria Carrera por la Vida lleva al Parlamento su labor con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama - PARLAMENTO DE CANARIAS

El colectivo presentó los resultados de la tercera edición del proyecto 'Camino de Santiago por la Vida'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha recibido recientemente a varias representantes de la Fundación Canaria Carrera por la Vida con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. El colectivo presentó los resultados de la tercera edición del proyecto 'Camino de Santiago por la Vida', una experiencia solidaria y de superación dirigida a personas afectadas por esta enfermedad.

Durante el encuentro, varias integrantes de la Fundación compartieron con la presidenta las vivencias de las 40 personas participantes, en su mayoría mujeres con cáncer de mama, que entre el 30 de agosto y el 7 de septiembre recorrieron los 120 kilómetros del Camino Portugués. El objetivo de esta iniciativa fue visibilizar la supervivencia, promover la detección precoz y fomentar la convivencia y el apoyo mutuo entre pacientes y acompañantes.

Astrid Pérez ha destacado en una nota "el compromiso y la fuerza" de las mujeres que transforman su experiencia en un mensaje "de esperanza colectiva". Ha reiterado el respaldo del Parlamento "a todas las acciones que impulsen la investigación, la sensibilización y el acompañamiento a las personas afectadas por el cáncer de mama".

Las representantes de la Fundación Carrera por la Vida se han mostraron "muy agradecidas" por la acogida de este proyecto y del documental realizado por la periodista Yaiza Díaz sobre la experiencia vivida durante el Camino de Santiago.

La Fundación Canaria Carrera por la Vida, destaca el Parlamento, continúa consolidando su labor de concienciación social, apoyo a pacientes y fomento de la vida activa y solidaria, reafirmando su compromiso con la causa del cáncer de mama en Canarias.