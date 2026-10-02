Los futbolistas Pedri, Yéremy Pino y el luchador Eusebio Ledesma, Premios Canarias a la mejor trayectoria deportiva

Imagen de archivo de la foto de familia de los Premios al Deporte Canario 2025, en la gala celebrada en Santa Cruz de Tenerife - CONSEJERÍA CANARIA DE DEPORTES

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha recibido las propuestas de los dos jurados de los Premios al Deporte Canario 2026 para las doce categorías que integran su tercera edición y que ha decidido reconocer la trayectoria deportiva de los futbolistas Pedri, Yéremy Pino y del luchador Eusebio Ledesma.

En los próximos días, la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte asumirá en su integridad estas propuestas emanadas de los jurados que se elevarán para oficializarse mediante orden del consejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, según ha informado la Consejería regional del área en nota de prensa.

Así Pedri González y Yéremy Pino, en candidatura conjunta por su condición de campeones del mundo con la selección española, y el luchador Eusebio Ledesma compartirán el reconocimiento a la mejor trayectoria o mérito deportivo de carácter individual tras la deliberación del jurado.

En el resto de categorías generales han sido propuestos el Rocasa Gran Canaria, como mejor equipo; Elena Buenavida, como mejor deportista promesa; Maite Cazorla, con el premio a la igualdad; CAI Gran Canaria, como entidad destacada en promoción deportiva; Lionel Morales, en deporte adaptado; y Luis Doreste, con la mención honorífica.

También se reconoce a Dejan Ojeda y Ariadna Chueca por su labor en la dirección técnica y arbitral, respectivamente, en las dos categorías que se estrenan en esta edición.

A ellos se suman los tres reconocimientos dedicados a los juegos y deportes tradicionales de Canarias. Salvador Sánchez "Borito" recibe el Premio Pedro Molina; Tino de la Nuez, el Premio Especial Federación; y la tripulación íntegramente femenina del bote de vela latina canaria Güi Güi, patroneado por Mimi González, el Premio a la Igualdad.

Estos galardones se entregarán el viernes, 13 de noviembre, en una ceremonia que tendrá lugar en el Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria.

El consejero canario de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, ha resaltado la "enorme diversidad de historias y trayectorias que reúne esta edición, desde deportistas que han alcanzado la cima mundial hasta personas que llevan toda una vida trabajando para conservar y transmitir" los deportes tradicionales.

En cuanto a la elección de los galardonados, ha matizado que "vuelve a demostrar el extraordinario momento" que atraviesa el deporte canario y la capacidad de las islas para "generar referentes en disciplinas muy diferentes".

Suárez ha agradecido también el trabajo de los profesionales de la comunicación y de los representantes federativos de los deportes autóctonos que han participado en el proceso de elección, así como "su implicación para que estos premios sean cada vez más representativos de la realidad deportiva" de la tierra.

La gala de los Premios al Deporte Canario se integrará este año en una semana especialmente vinculada al deporte en Las Palmas de Gran Canaria, ya que coincide con la celebración de la tercera edición de ExpoDeca, la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, que tendrá lugar del 12 al 15 de noviembre.

ExpoDeca regresará este año a Gran Canaria y se instalará por primera vez en la Plaza de la Música y su entorno, junto a la playa de Las Canteras.