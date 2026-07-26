Gabriel Corujo aboga por Canarias como puerto franco y ve margen para crecer exportando conocimiento

Archivo - El delegado especial de la Zona Franca de Gran Canaria, Gabriel Corujo. - Zona Franca de Gran Canaria - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado especial del Estado de la Zona Franca de Gran Canaria, Gabriel Corujo, ha abogado por una Canarias que en su conjunto tuviera consideración de puerto franco y cree que las islas tienen mucho margen para crecer exportando conocimiento en un momento como el actual en el que ello "nunca ha tenido menos barreras que ahora".

"Hacer desde Canarias herramientas para todo el planeta. El mundo de hoy en día posibilita que se estén haciendo videojuegos y series desde La Isleta (Gran Canaria) para industrias localizadas en California, desde Granadilla (Tenerife) para industria farmacéutica alemana. Ser un socio seguro y confiable, como archipiélago, como ecosistema y como tejido productivo para seguir impulsando la calidad en economía basada en conocimiento crea riqueza y nunca ha tenido menos barreras que ahora", ha explicado en una entrevista a Europa Press.

Asimismo, consideró que uno de los rasgos más importantes de esta economía del conocimiento es que no solo crea riqueza, sino que "la reparte bien". "Creo que hay que seguir impulsando en la exportación de conocimiento", incidió.

Por otro lado, Corujo, preguntado por una decisión que tomaría mañana mismo si tuviera ocasión, sostuvo que "haría que Canarias fuera puerto franco, si eso fuera posible" y remarcó que en la actualidad las Zonas Francas vigentes, como la de Gran Canaria que dirige, "favorecen al mercado sin fricciones, simplificando el papel y las gestiones".

"Queda mucho por hacer y mucho por simplificar, especialmente en el mundo logístico donde todo es para ya y además hay una función de revisión y de control enorme y necesaria. También te diré que funciona a la perfección, es un sistema absolutamente bien engranado y lo demostramos cada día, cada vez con más buques, mejores tiempos y mejores condiciones de seguridad y control. Me consta que se está trabajando en disponer de más personal y de mejor tecnología", relató.

Sobre la Zona Franca de Gran Canaria, reconoció que es necesario "que se conozca" y "se identifique como una herramienta útil con la que hacer un manejo de tesorería más eficiente". "Se puede almacenar mercancías sin devengar impuestos por tiempo indefinido, lo cual hace más eficiente los procesos de compra. Se puede ir despachando la mercancía que se venda en el mercado europeo conforme se va vendiendo, lo que significa que, aunque se haya comprado más, quizá para obtener mejores precios, no ha tenido que abonarse impuestos por adelantado como sí sucedería fuera de zona franca. Realmente la combinación de herramientas que posibilita el Régimen Económico y Fiscal de Canarias es muy potente", sostuvo.

En lo que se refiere al entorno, Corujo cree que hay otras zonas con las que se puede "competir" pero "también", y especialmente, con las que se pueden "complementar": "Con Madeira yo diría que tenemos más sinergias que competencias, vemos un escenario de colaboración en la región macaronésica que para nosotros puede ser una oportunidad. Según mi visión, y de forma un poco diferente a la visión que puedan tener los Puertos y la Autoridades Portuarias, no veo que las zonas francas entremos siempre y en todo caso en un escenario de competencia directa".

CANARIAS COMO "BACKUP SEGURO" DE ÁFRICA

Para el máximo dirigente de la Zona Franca grancanaria, la propia naturaleza de estas áreas está "muy determinada con una lógica de tránsito o transformación de mercancías y casi siempre con una lógica de reexportación". "Aunque puertos como Tánger no está directamente en nuestra área de influencia, nosotros podemos hacer de backup seguro y de confianza a muchos puertos y zonas francas africanas", dijo.

Por otro lado, sí explicó que "existen otros proyectos de infraestructuras portuarias mucho más cerca de nosotros y que sí estarán claramente en nuestra área de influencia", sin nombrarlos directamente, sobre los que sí interesaría "tratar de adelantarse y buscar la complementariedad". Se trata, mantuvo, de ver en "qué manera podemos hacer que las empresas canarias se beneficien de esos desarrollos de infraestructura que, en el marco de Europa y de América, el vecino próximo es Canarias".