Gáldar (Gran Canaria) acogerá los primeros días de octubre el I Congreso sobre Reto Demográfico en el archipiélago

El consejero Manuel Miranda presenta el I Congreso sobre Reto Demográfico en Canarias - CONSEJERÍA CANARIA DE POLÍTICA TERRITORIAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha presentado este viernes el I Congreso sobre Reto Demográfico de Canarias, que se celebrará en Gáldar (Gran Canaria) los días 2 y 3 de octubre.

Este encuentro "pionero" reunirá a expertos, instituciones y agentes sociales para analizar y debatir las claves del futuro demográfico del archipiélago. La iniciativa está organizada por el Gobierno de Canarias, a través de Presidencia del Gobierno y con la colaboración de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, las dos universidades públicas canarias, el Ayuntamiento de Gáldar y la empresa pública Gesplan.

Al respecto, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, destacó el "firme compromiso" del Ejecutivo autonómico con este desafío, "materializado en la creación de la primera Viceconsejería específica de Reto Demográfico en Canarias".

Miranda citó algunas de las medidas impulsadas, entre ellas la Oficina Virtual de Ayuda a los Municipios, que en solo cuatro meses ha recibido cerca de 200 solicitudes de apoyo, con participación de 31 de los 47 municipios afectados, y más del 70% ya tramitadas.

El consejero resaltó que se están "sentando las base"s para la redacción de una futura Ley Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial, que dotará de un marco jurídico "estable y vinculante" a estas políticas, garantizará la colaboración entre instituciones y reforzará los mecanismos de participación ciudadana y de evaluación.

Por su parte, el viceconsejero canario de la Presidencia, Alfonso Cabello, señaló que este Congreso "supone un paso fundamental para anticipar soluciones a los desafíos demográficos que afronta la comunidad autónoma y garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible". También recordó que Canarias alcanzó los 2,23 millones de habitantes en 2024, con "fuertes" contrastes territoriales.

En concreto, matizó que mientras Fuerteventura y Lanzarote "han crecido más de un 50% en veinte años, las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) mantienen un estancamiento poblacional, un desequilibrio" que se debe "abordar desde la corresponsabilidad y la planificación".

La secretaria técnica de la Mesa de Seguimiento de la Estrategia de Reto Demográfico y Cohesión Territorial, Eva Padrón, detalló los aspectos técnicos del Congreso, organizado sobre cinco ejes: dinámicas demográficas, cohesión territorial, cambio climático, turismo y educación, innovación y transparencia.

También informó de la reciente constitución del Comité Científico el pasado 16 de septiembre, integrado por representantes de las universidades públicas, el Comité de Expertos de la Agenda Canaria 2030 y de Cambio Climático, además de Gesplan.

El I Congreso sobre Reto Demográfico de Canarias se celebrará en el Centro Cultural Guaire de Gáldar y será inaugurado por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. La ponencia inaugural estará a cargo del periodista y escritor Sergio del Molino, autor de La España vacía. Durante las dos jornadas intervendrán especialistas nacionales y regionales, representantes de administraciones públicas, universidades, organizaciones sociales y del sector privado.