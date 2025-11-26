Galván (Vox) afea al Gobierno que asuma la "porquería ideológica" de la izquierda en los presupuestos

Archivo - El portavoz parlamentario de Vox, Nicasio Galván - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha reprochado al Gobierno que haga suya la "porquería ideológica" de la izquierda incorporando los principios de la Agenda 2030, políticas de género o el "fanatismo climático".

En el debate de primera lectura de los presupuestos autonómicos ha tildado al PP de "estafa" por pactar el "90%" de los asuntos en Bruselas con el PSOE y entiende que CC no tiene "nada de lo que presumir" en su gestión.

Ha comentado que la bajada de impuestos debe ser una "prioridad" cuando en las cuentas de las administraciones públicas canarias hay 2.500 millones. "El objetivo no es gastar más, sino que no haya pobres", ha agregado.

Galván ha incidido en que las "familias deben estar en el centro" de las cuentas ya que hay una "emergencia demográfica" en el archipiélago y por ello ha pedido reducir "gasto superfluo" para poder bajar impuestos y favorecer la natalidad.

Ha pedido eliminar el AIEM para bajar precios en la cesta de la compra entre un 5% y un 15% y una "prioridad nacional" en el acceso a ayudas públicas, ha ironizado con la "imbecilidad" de la perfectiva de género y cargado contra "la tele del Gobierno" si cuesta 60 millones al año.

Además ha solicitado que el departamento de Transición Ecológica se disuelva y se integre en Industria --"donde mejor está es en la nada"-- ha cuestionado la alta deuda autonómica y ha dudado de la eficacia del SCE, con un presupuesto de 350 millones y una inserción laboral del 4,2%.

Sobre sanidad ha urgido a buscar soluciones a los pacientes dados de alta que ocupan una cama hospitalaria y aumentar la hospitalización a domicilio, dado que es más barato y el Gobierno tiene objetivos "ridículos", al tiempo que ha pedido que se abonen los 27 millones pendientes para "cumplir" con la paga extra pendiente del personal sanitario.

Galván ha cuestionado que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, vaya a "llorar a Madrid" a pedir "más dinero" cuando, por ejemplo, "no se quiere saber" si en Fuerteventura hay tierras raras. "Esto se hará", ha pronosticado.

Ha pedido bajar impuestos en vivienda para abaratar el precio final, ha tildado de "ensoñación" que el 100% de la energía sea renovable y contrapuesto que el concurso de generación exprés implica quemar fuel. "Es una mentira climática que no se sostiene", ha señalado.

Ha comentado que "hay otra alternativa", como se demuestra en comunidades como Murcia, Aragón o Valencia, ha cuestionado el "victimismo" del Gobierno y pedido que se elimine la "Agenda 2030, la inmigración ilegal masiva y descontrolada, pactos verdes europeos, políticas de género, fanatismos climáticos, zonas de baja emisión y basurazos".