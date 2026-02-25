Garamendi(CEOE) dice que recortar el mercado de la vivienda con medidas que limitan a extranjeros no hará que haya más

Archivo - El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante el acto. - PAUL MAC MANUS - CIRCULO ECUESTRE - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado este miércoles que recortar el mercado de la vivienda con normas que limitan su compra, como por ejemplo la que trabaja el Gobierno de Canarias para restringir la compra de casas por parte de extranjeros no residentes en las islas buscando combatir la crisis habitacional, no implicará que haya más inmuebles.

En este sentido se ha pronunciado Garamendi al ser cuestionado por esta norma que persigue el Gobierno de Canarias, y que aunque puntualizó que "no" la conoce "muy bien", sí que expuso que cuando se adoptan medidas de este tipo se produce un "fracaso" de la política de vivienda de los ejecutivos --central, autonómico, insulares, locales-- porque "lo que haces es recortar un espacio".

Todo ello cuando, matizó durante una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria tras mantener un encuentro con empresarios, Canarias es una zona "muy atractiva para Europa, súper atractiva para Europa", y ante ello lo que le dices al que viene de fuera es que "no puede comprar", "recortando el propio mercado", cuando "efectivamente hay demanda".

A ello, dijo, se suma también que se está recortando la oferta porque los ciudadanos "no quieren alquilar con las condiciones que están planteando" los gobiernos, les "da miedo", y a lo que añadió "la ley de los okupas". Sin embargo, apuntó que si "abres el mercado de una forma ordenada, esa oferta se va a ampliar".

Al respecto, Garamendi indicó que "lo primero que tienen que reconocer --los políticos-- es que no se han hecho las políticas de vivienda adecuada", siendo esta una cuestión que "no es de ahora, que va de largo" de los diferentes gobiernos.

Por último, puntualizó que las personas que viene de fuera a España para comprarse una casa tienen "nivel adquisitivo" y esto "luego va a generar también una dinámica económica desde el punto de vista del comercio" en el archipiélago.

Además, agregó, que en España "hay 300.000 británicos viviendo, pudiendo llegar hasta medio millón permanentemente", subrayando que ellos también son parte del crecimiento económico del país, por lo que resaltó que "es muy importante que gente con nivel económico alto pueda estar de forma permanente gastando dinero o invirtiendo".