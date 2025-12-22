La gasolinera 'La Chasnera' (Tenerife) no falla en Navidad: rasca el tercer premio y un quinto, con 356.000 euros

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La popular gasolinera de 'La Chasnera', ubicada en el kilómetro 54 de la TF-1, en el municipio de Granadilla, no faltó a su cita con los premios en el Sorteo de Navidad si bien este año se tuvo que conformar con el tercer premio y un quinto.

Así, resultaron premiados el 90.693 (tercer premio), con siete décimos que dejan 350.000 euros, y el 77.715, un quinto premio, con un décimo dotado con 6.000 euros.

El gerente de la gasolinera, José González, ha admitido que la mañana empezó "un poco fría" porque no se cumplía la costumbre de que 'La Chasnera' ganara muchos premios hasta que salieron, en un corto espacio de tiempo, el tercer premio y uno de los quintos.

"Llevamos desde el día 4 de julio trabajando, vendiendo, ofreciendo, atendiendo a nuestros clientes y para nosotros es una satisfacción dar premios en la Lotería de Navidad y claro, se hacía un poquito de rogar este año y quieras o no, se pone uno un poco nervioso", ha señala en declaraciones a 'Televisión Canaria' recogidas por Europa Press.

Ha resaltado también "la parte que no se ve" de todo el trabajo de la empresa desde el pasado verano porque "hay un gran equipo humano" en la gasolinera, "es increíble".

"Se implican, se molestan, siempre están en una constante evolución, ofrecen, y eso es importante, la implicación que tiene cada una y al final el premio es de ellas también, repartir premios de lotería", ha agregado.