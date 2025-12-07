GDR Maxorata abre convocatoria para presentar solicitudes de 'proyectos paraguas' y apoyar medio rural de Fuerteventura

GDR Maxorata - CABILDO DE FUERTEVENTURA

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 7 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Maxorata ha abierto la convocatoria para presentar solicitudes de 'proyectos paraguas' del programa LEADER 2023-2027, plan que tiene como fin apoyar el impulso de iniciativas locales en el medio rural de Fuerteventura.

Para ello GDR Maxorata destina 40.000 euros a esta convocatoria, lo que permite que personas físicas, colectivos no formalizados, asociaciones y entidades públicas puedan presentar propuestas contando con la financiación directa de GDR Maxorata y con el acompañamiento técnico y administrativo del Grupo de Acción Local, según ha informado el Cabildo de Fuerteventura en nota de prensa.

Al respecto, indican que la convocatoria se ajusta a la Metodología de Actuación para la Realización de Proyectos Paraguas LEADER, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, aprobada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

El consejero de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura y presidente de GDR Maxorata, Matías Peña, expuso su apoyo a los proyectos, resaltando la labor conjunta de la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias para la difusión de ayudas, la dotación financiera y el respaldo al funcionamiento del Grupo de Acción Local.

La solicitud de participación deberá ser tramitada por la persona coordinadora de cada proyecto, quien actuará como representante ante GDR Maxorata. Toda la información y formularios se encuentran disponibles en: www.gdrmaxorata.com/edip