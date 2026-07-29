Gesplan entrega a sus trabajadores un kit laboral para hacer frente a las altas temperaturas

Kit laboral para los trabajadores de Gesplan para hacer frente a las altas temperaturas - GESPLAN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, ha incorporado un kit para su personal con el fin de hacer frente a episodios de calor extremo.

El consejero delegado, Miguel Ángel Pérez, ha destacado el compromiso de la empresa por avanzar en materia de seguridad y prevención de riesgos, especialmente en aquellos trabajos que tienen una mayor exposición.

"No solo debemos cumplir con lo estipulado en la ley, sino que queremos dar un paso más, con el objetivo de avanzar hacia una prevención más práctica, innovadora y adaptada a la realidad de los trabajos de campo y exteriores", explicó.

Pérez incidió en que esta medida contribuye a mejorar la seguridad y capacidad de respuesta ante incidencias; favorecen una actuación más rápida en situaciones de emergencia; refuerzan la protección del personal en trabajos realizados en exteriores o en solitario y facilitan adaptar las medidas preventivas a las nuevas condiciones climáticas y operativas.

"En definitiva, esta actuación, junto a otras en las que estamos trabajando, reflejan el compromiso de Gesplan con el bienestar, la seguridad y el cuidado de nuestro personal, situando la prevención como un elemento fundamental dentro de la organización", aseveró en una nota.

El kit de actuación frente a episodios de calor extremo está concebido como una medida preventiva destinada a minimizar los riesgos derivados de la exposición a altas temperaturas del personal operativo y de campo.

Teniendo en cuenta que gran parte del personal de Gesplan desarrolla su labor en campo y que los episodios de calor extremo se han ido incrementando, esta medida preventiva --que complementa al resto de acciones ya implantadas-- permitirá mejorar la protección del personal, favorecer el bienestar térmico, y reducir los efectos derivados de la exposición al calor.

En concreto, el kit está compuesto por una toalla refrigerante evaporativa, bandana/gorro refrigerante, muñequeras refrigerantes y cuatro electrolitos efervescentes.

Estos elementos están concebidos para ayudar a disminuir la sensación térmica, favorecer la disipación del calor corporal mejorar el confort durante la jornada y reducir la fatiga por calor.