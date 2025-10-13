Global Free Zones of the Year 2025 distingue a la Zona Franca de Gran Canaria como 2ª mejor zona industrial de Europa - CEDIDO POR ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Global Free Zones of the Year 2025, premios otorgados por la unidad de análisis del Financial Times 'fDi Intelligence', ha otorgado la Mención de Honor a la Zona Franca de Gran Canaria (ZFGC) como la segunda mejor zona industrial de Europa.

Así lo ha informado el consorcio grancanario, que agrega que esta dinstinción "consolida a la isla en el mapa internacional de polos de atracción empresarial e inversión productiva".

En concreto, la distinción, obtenida tras la evaluación de 80 candidaturas de zonas francas e industriales de todo el mundo, reconoce a la ZFGC como una de las más competitivas de Europa, solo por detrás de la Zona Económica Especial de Katowice (Polonia).

Además, entre los premiados se reconoce a su vez a cuatro zonas especiales pertenecientes a AZFA (Asociación de Zonas Francas de las Américas).

Aquí, la ZFGC indicó que el Financial Times destacó especialmente su ecosistema empresarial, que integra cerca de 30 compañías en sectores diversos, con el respaldo estratégico del parque industrial de Arinaga y del Puerto de Las Palmas, además de un régimen fiscal altamente competitivo (4% en el Impuesto de Sociedades, uno de los más bajos de la UE).

Para el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria, Gabriel Corujo, "este reconocimiento del Financial Times entre 80 participantes es un espaldarazo a la estrategia internacional que desde hace tres años la Zona Franca de Gran Canaria ha estado llevando a cabo, lo que servirá para seguir manteniendo los objetivos".

Finalmente, de cara al futuro, el Consorcio ha anunciado una hoja de ruta que incluye intensificar la promoción internacional, atraer inversiones y crear alianzas estratégicas para que Gran Canaria y Canarias sigan ampliando horizontes comerciales.