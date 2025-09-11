Global Humane Society reconoce a Kathleen Dudzinski con el Premio Wolfgang Kiessling 2025 a la Conservación de Especies

Premiados por Global Humane Society con el Premio Wolfgang Kiessling 2005 a la Conservación de Especies - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Global Humane Society ha otorgado a la doctora Kathleen Dudzinski, fundadora y directora del Dolphin Communication Project, el 'Premio Internacional Wolfgang Kiessling 2025 a la Conservación de Especies', distinción creada en honor a Wolfgang F. Kiessling, fundador de Loro Parque y líder mundial en conservación.

El premio reconoce a los científicos líderes en conservación que realiza cambios significativos en los campos de la conservación y la preservación de especies.

La doctora Dudzinski es directora y fundadora del Dolphin Communication Project y editora jefe de la revista 'Aquatic Mammals'.

Su investigación comparativa ha ayudado a tender puentes entre el comportamiento de los cetáceos salvajes y bajo cuidado humano, lo que ha contribuido tanto a la ciencia como a los esfuerzos de conservación.

El trabajo pionero de la doctora ha profundizado en la comprensión de la comunicación de los delfines e inspirado acciones de conservación a nivel mundial, afirmó el doctor Robin Ganzert, presidenta y directora ejecutiva de Global Humane Society.

Loro Parque resalta en una nota que su dedicación durante más de tres décadas ejemplifica el espíritu de este premio, mostrando cómo la ciencia, la educación y la compasión pueden unirse para proteger las especies y preservar el planeta.

"A lo largo de mis 30 años de carrera estudiando la comunicación y el comportamiento de los delfines, he canalizado los resultados de mi investigación hacia programas educativos con un fuerte mensaje de conservación", afirmó Dudzinski, que incide en que "formar parte de la notable lista de anteriores ganadores del 'Premio Kiessling' me ofrece una respetada plataforma global para ampliar exponencialmente mi alcance".

En su opinión, el premio le ayudará a "compartir las complejidades de la vida social de los delfines, sus sutiles contactos, posturas y acciones, e informar y fomentar un estilo de vida conservacionista entre las masas, especialmente entre las generaciones más jóvenes, tan interesadas en proteger nuestros océanos".

Con más de 30 años de trabajo de campo en las Bahamas, Japón, Belice, Honduras y otros lugares, Dudzinski es experta en comportamiento social de los cetáceos y aboga por la conservación marina a través del ecoturismo, la educación y la divulgación internacional.

También ha desarrollado y desplegado sistemas acústicos y de vídeo submarinos de última generación que ayudan a los científicos a aprender más sobre los cetáceos.

CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE

Wolfgang Kiessling detalló que el premio resalta "los esfuerzos de las personas que dedican su vida a proteger la biodiversidad" y en una época en la que tantas especies se encuentran amenazadas "es fundamental reconocer y apoyar a las personas y organizaciones que están teniendo un impacto tangible en su preservación".

Para Kiessling, "la conservación de la vida silvestre es un esfuerzo colectivo, y este premio tiene como objetivo destacar los esfuerzos de quienes están liderando el camino".

Global Humane Society recibió una respuesta abrumadora a la convocatoria de candidaturas de este año, con solicitudes de candidatos cualificados que representaban a más de 30 países.

Para ayudar a reconocer el gran impacto de estos candidatos, la entidad nombró a cinco finalistas, reconociendo sus enormes contribuciones a la conservación de las especies.

Como finalistas del premio fueron seleccionados Danté Fenolio, vicepresidente del Centro de Conservación e Investigación del Zoológico de San Antonio; Yadvendradev V. Jhala, científico sénior de la Academia Nacional de Ciencias de la India en el Centro Nacional de Ciencias Biológicas de la India; Jonah Henri Ratsimbazafy, presidente del Grupo de Investigación de Primates de Madagascar y Hilde Vanleeuwe, directora ejecutiva e investigadora asociada de WilderThings en Kenia.