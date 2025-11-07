El Gobierno abre este lunes el plazo de presentación de solicitudes para cubrir 180 plazas de policías locales

El Gobierno abre este lunes el plazo de presentación de solicitudes para las 180 plazas de policías locales - POLICÍA LOCAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes la resolución de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para la tercera convocatoria unificada de Policías Locales de Canarias, con hasta 180 plazas ofertadas.

El proceso permanecerá abierto desde el lunes 10 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2025, ambos inclusive, cumpliendo con los 20 días hábiles, tal y como establece el BOE, según ha informado la Consejería de Presidencias y Administraciones Públicas en una nota.

En total, se convocan 180 plazas de 30 ayuntamientos del archipiélago que se han adherido al convenio del Gobierno autonómico con la Federación Canaria de Municipios (FECAM), por la que se delegan las competencias en la gestión de los procesos selectivos, con el objetivo de tener una tramitación "más homogénea, ágil y coordinada".

Esta resolución desarrolla lo dispuesto en la Resolución de 20 de octubre de 2025, publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 215, de 30 de octubre, mediante la cual se aprobaron las bases de la tercera convocatoria anual unificada para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en plazas pertenecientes a la Escala Básica, Policía, Grupo C, Subgrupo C1, de varios ayuntamientos canarios.

SOBRE LAS PLAZAS

En esta convocatoria, la relación de plazas ofertadas por municipios es la siguiente: 3 Teguise; 6 Tías, 2 Haría; 2 Yaiza y 8 Arrecife (Lanzarote); 5 Antigua (Fuerteventura); 1 San Andrés y Sauces; 1 Fuencaliente y 2 Los Llanos de Aridane (La Palma); 57 Las Palmas de Gran Canaria, 2 Gáldar; 5 Telde 1 San Bartolomé de Tirajana; 6 Agüimes, 3 Arucas; 5 Santa María de Guía; 1 Santa Brígida y 1 Valsequillo 1 (Gran Canaria), 17 San Cristóbal de La Laguna; 2 San Juan de La Rambla; 11 Puerto de la Cruz; 2 Arafo; 9 Santa Cruz de Tenerife; 5 Güímar; 8 Los Realejos; 6 Santiago del Teide; 2 Tegueste; 1 Los Silos y 2 La Matanza de Acentejo (Tenerife) y 4 San Sebastián de La Gomera.

Las personas interesadas podrán acceder al formulario a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/.