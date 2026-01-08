El Gobierno anuncia ayudas directas para afrontar las pérdidas de la actividad de los atuneros cañeros en las islas - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha anunciado este jueves una línea directa de carácter extraordinario para garantizar el mantenimiento de la actividad pesquera de los armadores de embarcaciones de atuneros cañeros en Canarias, por importe 884.138,29 euros.

A esta línea de apoyo se acogerían un total de 40 buques para compensar las pérdidas derivadas de la disminución de de la actividad extractiva en la presente campaña, derivada de condicionantes de carácter ambiental y biológico ajenos a la voluntad de los armadores, como la variación de corrientes oceánicas, los cambios en la temperatura del agua o los desplazamientos atípicos de los cardúmenes, según ha avanzado el Gobierno en una nota.

El consejero Narvay Quintero ha recordado que, aún con la disminución de la actividad , los buques han debido seguir afrontando costes estructurales y operativos ineludibles, tales como combustible, mantenimiento, seguros, tripulación y gastos generales asociados a la explotación del buque, generándose situaciones de "desequilibrio" económico y "tensiones" de liquidez que comprometen la viabilidad de la actividad".

Explica el Ejecutivo regional que el calentamiento de las aguas provoca que los túnidos, principalmente el atún rojo, no pasen por Canarias, de manera que durante los últimos dos años este flujo migratorio se ha intensificado en la zona de Azores y Madeira, donde se han registrado incluso excedentes en la cuota asignada.

De cara a la campaña 2026, este invierno se ha registrado un descenso de la temperatura del agua en Canarias, por lo que se espera que, en estas condiciones, el atún pase por Canarias para que los pescadores puedan capturarlo.

Según los registros de la campaña, las capturas de túnidos en 2025 se han limitado a 123 de las 568 toneladas --se incluyen 30 toneladas adicionales provenientes de una trasferencia de cuota entre Islandia y la UE-- asignadas a la flota con base en Canarias.

ADELANTO DE LA CAMPAÑA

Las pérdidas de algunas embarcaciones, que pueden llevar entre ocho y catorce tripulantes, han superado el 50%, según ha precisado el Gobierno regional, por lo que algunos de los armadores que gestionan el más de medio centenar de buques dedicados a esta modalidad de pesca en Canarias se han planteado abandonar la actividad.

En este sentido, Quintero trasladado al sector otra de las acciones adicionales de apoyo, como las gestiones con el Ministerio para lograr el adelanto del inicio de la temporada de pesca del atún rojo al día 20 de enero y las propuestas de modificaciones para tratar de "optimizar" la cuota de capturas a través, no solo de los atuneros cañeros, sino de todos los barcos autorizados en Canarias para la pesca del atún.

Por otro lado, y de acuerdo con los parámetros técnicos de estas subvenciones, se ha establecido un límite máximo de 40.000 euros en ayudas de minimis durante los tres ejercicios fiscales anteriores, teniendo en cuenta para la obtención de la cuantía individual un cálculo ponderado por eslora y días de marea de las embarcaciones.