El Gobierno asegura que están "tremendamente sorprendidos" por el auto del TS, que "no" se les ha notificado

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha asegurado este viernes que en el Gobierno de España están "tremendamente sorprendidos" por el nuevo auto del Tribunal Supremo (TS) en relación al traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias a la Península, y ha asegurado que "no" se les ha notificado.

Así lo ha manifestado Cancela en declaraciones a los periodistas tras una visita a Cruz Roja en el muelle de primera atención a migrantes en Arrecife (Lanzarote) y con motivo de su participación, en la tarde de este viernes, en un acto público sobre política migratoria de España.

"Estamos tremendamente sorprendidos porque desde el mes de agosto hemos establecido un comité interadministrativo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, donde nos reunimos todos los martes a la una de la tarde, donde los equipos trabajan el día a día todas las semanas para poder gestionar las derivaciones", subrayó.

En este sentido, expuso que en estas reuniones se habla de menores solicitantes de asilo, que es la parte que le corresponde al Gobierno central, y aseguró que desde hace dos semanas se le manifestó al Ejecutivo de Canarias que había "130 plazas disponibles", para lo que necesitaban que se "les remitieran los expedientes para valorarlos y seguir con las derivaciones. Al final no fue así".

Esto, agregó, se volvió a reiterar este martes, 21 de octubre, y actualmente admitió que está a la espera de que desde el Ejecutivo canario se les remitan esos expedientes.

Por ello, Cancela consideró "sorprendente" la noticia del auto, que "de momento", dijo, "no" se les ha notificado oficialmente, pero afirmó conocer el contenido; mientras esto ocurre, agregó, en la madrugada de este viernes, "a las 3 de la mañana hora peninsular, 2 de la mañana hora canaria, han remitido --el Gobierno de Canarias-- un listado de 153" migrantes para que puedan ser evaluados y se puedan derivarse "en cuanto puedan ser evaluados".

En relación con ello, indicó que "eso no es el camino adecuado", de todas formas subrayó que el Gobierno de España va a "cumplir el auto", como "hasta ahora", ya que desde agosto están "fuera del sistema 400 menores".

A ello, agregó, que el Estado tiene 190 plazas, aunque matizó que están "en disposición" de contar con "más de 300 plazas", por lo que "un poco más de las 500" que habla el Supremo "ya" están "listas o predispuestas para poder hacer las derivaciones o para poder, al menos, que los menores puedan pasar por el Canarias 50, hacer las entrevistas", o bien que las unidades móviles del Gobierno central vayan a los centros de los menores del archipiélago.

De todas formas, entiende que "lo importante es que las dos partes" cumplan. "Si nosotros tenemos plazas y el Gobierno de Canarias nos trae los expedientes, estamos haciendo un excelente trabajo en beneficio de los niños y las niñas", apostilló.

Asimismo, la secretaria de Estado expuso que el Estado "simplemente" está "cumpliendo unos autos del Tribunal Supremo" que "imponen" unas medidas cautelares y dicen que si "no" se cumple, "aplicarán sanciones pecunieras e incluso medidas coercitivas".

"Lo normal, en nuestro caso, en el caso de los menores solicitantes de asilo, el Gobierno de Canarias sigue manteniendo la tutela. Por tanto, para nosotros es mucho más fácil la derivación porque al final Canarias mantiene la tutela, lo gestionamos, hacemos las entrevistas, nos firman las autorizaciones, derivamos de las entidades y nosotros tenemos la guarda, por decirlo de alguna manera", explicó.

Por su parte, las comunidades autónomas de destino son las que tienen la tutela y "hay muchas" comunidades de destino que "se están negando" a asumir las cuotas o los cupos que le hayan corregido.

Por otro lado, en relación a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la remodelación del Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Arrecife, indicó que son los planes de actuación que están "llevando a cabo coordinadamente" y desde una "doble mirada", en relación al Ministerio del Interior y al de Migraciones.

De todos modos, subrayó que el objetivo es "de refuerzo de recursos humanos de adaptación de los distintos centros y capacidades" que tienen.